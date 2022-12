Arrestan a exestrella de Disney y aseguran que no tiene dónde vivir

(TELEMUNDO ATLANTA).- Una exestrella de Disney Channel fue arrestada el jueves en Ohio por un delito menor de violencia doméstica, según confirmó el diario New York Post.

Orlando Brown, de 35 años, fue detenido después de que el Departamento de Policía de Lima recibiera una llamada sobre una pelea en curso, indicó un portavoz de la policía al referido medio.

Un representante de la compañía de Brown, llamada Young Starr Entertainment, no respondió de inmediato una solicitud de comentarios efectuada por el Post el viernes. Según los informes, la exestrella del famoso programa ‘That’s So Raven’ tuvo un altercado con un hombre llamado Matthew, cuyos vínculos con Brown aún no están claros, acotó TMZ.

'Homeless' Orlando Brown arrested: Latest drama for former Disney child star https://t.co/NJ63gu9DCz pic.twitter.com/dwD1Icm6W1 — New York Post (@nypost) December 23, 2022

TMZ informó que Matthew supuestamente le dijo a la policía que él le había permitido a Brown vivir en una casa que estaba renovando porque el actor no tiene vivienda.

De acuerdo con los reportes citados por el Post, Matthew le afirmó a la policía que Brown comenzó a actuar como un “loco” en la casa, acusándolo de violar a su esposa y supuestamente de intentar atacarlo con la hoja de un cuchillo roto y un martillo, pero nunca hizo contacto y finalmente dejó las armas.

Brown fue acusado de violencia doméstica por amenaza y fichado a las 10:52 de la mañana del jueves. Según la policía, el cargo se redujo a un delito menor amenazante agravado en su lectura de cargos el viernes, y Brown estaba detenido hasta ese momento en la cárcel del condado de Allen con una fianza en efectivo de 25,000 dólares.

Orlando Brown arrested for domestic violence charges pic.twitter.com/y2byda3yZC — Daily Loud (@DailyLoud) December 23, 2022

TMZ señaló que se cree que la exestrella infantil ha estado viviendo en Ohio durante más de un mes.

Brown hizo su debut en la pantalla grande en 1995, en la comedia de Damon Wayans llamada ‘Major Payne’. Continuó apareciendo en varias comedias familiares populares, incluidas ‘Family Matters’ y ‘Two of a Kind’, antes de interpretar a Eddie Thomas en el reconocido show ‘That’s So Raven’, de Disney Channel, que se emitió de 2003 a 2007, recordó el New York Post.

El reciente incidente le siguió a una serie de arrestos que se remontan a 2007. En 2018, fue arrestado casi cada dos meses por cargos que van desde robo y posesión de drogas hasta resistencia a un funcionario público y violencia doméstica. El actor también ha admitido haber luchado contra la adicción, la falta de vivienda y problemas de salud mental.

