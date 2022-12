El Ministerio Midland Soup Kitchen distribuyó alimentos para la Fiesta de Navidad

MIDLAND, Texas (KTLE) - Por 36 años, el Ministerio Midland Soup Kitchen ha abierto sus puertas para distribuir alimentos durante las fiestas para muchas familias en el oeste de Texas.

El ministerio sirvió a cientos de personas jamón, puré de papas, ejotes y refrescos.

Se repartieron regalos a la gente después de que terminaron su comida.

Un miembro del ministerio se ofreció como voluntaria por primera vez y dice que es una bendición que las familias recibieron la ayuda que necesitan esta navidad.

“Muy alegre. Vez a la gente, la cara de felicidad, ósea, y más en estos tiempos que acabamos de pasar de una pandemia. No sé. La gente está muy necesitada y esto es una bendición para los papás, para los regalos de los niños porque muchos no tienen para darles un regalo en estas fechas,” dijo Nelly Ballesteros, Voluntaria del Midland Soup Kitchen Ministry,

El director ejecutivo del Ministerio Midland Soup Kitchen dice que está alegre de que todos participen cada año en la distribución.

“Yo si me siento bien alegre cuando vienen aquí y dicen gracias. Y diciendo no gracias a mi pero gracias a Dios. Ahorita tenía una niña y dijo gracias a Dios. Me puso casi llorando porque dejo gracias a Dios. No gracias a mi porque yo no soy nadien pero para decir gracias a Dios es todo,” dijo Nancy Ivy, la Directora Ejecutiva, Midland Soup Kitchen Ministry.

Un miembro del ministerio comparte su gratitud por haber podido crear una familia en este ministerio.

“Para mi me siento muy feliz estar aquí en este lugar como mi familia. Una comida especialmente de Christmas y dándole gracias Dios. Y dándole gracias a Dios a los que trabajan aquí,” dijo Maria Carillo, miembro de Midland Soup Kitchen Ministry.

El Ministerio Midland Soup Kitchen dice que toma casi un año para preparar esta distribución de alimentos y están agradecidos por toda la ayuda de los voluntarios que vinieron para hacer este evento posible.

