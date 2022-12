Hallan muerta a modelo e ‘influencer’ de 25 años

(TELEMUNDO ATLANTA).- La modelo e ‘influencer’ Rachel Mee, mejor conocida en redes sociales como Rachel Kaitlyn, de 25 años, fue hallada muerta, según confirmaron sus familiares.

La británica Rachel Mee falleció repentinamente antes de que su bebé celebrara su primera Navidad. Su amiga Claire Robinson confirmó las “noticias devastadoras” en una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para el hijo de la ahora difunta estrella de las redes sociales, reportó el diario New York Post el jueves.

La nativa de Newcastle, quien también era bailarina y creadora de contenido en OnlyFans, fue encontrada muerta el 18 de diciembre, según informó Jam Press, citado por el Post. Y aunque no se ha revelado la causa de la muerte, Robinson pareció sugerir que Mee se había quitado la vida.

“Rachel, la mamá de Kyro (su bebé), lamentablemente perdió su batalla con las presiones de este mundo”, escribió la afligida amiga, quien agregó que el hijo, que nació en marzo, no tendrá a su mamá en su primera Navidad.

“Esta Navidad será la primera de Kyro y, lamentablemente, su mamá no estará aquí. Todos estamos muy tristes con esta noticia devastadora, cómo este mundo le ha fallado a una joven tan hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción (que) no estar más aquí”, manifestó Robinson.

La amiga añadió que Mee estaba “dejando atrás a su hermoso niño pequeño a quien adoraba con todo su corazón”.

En el momento de su muerte, Mee contaba con más de 40 mil seguidores en Instagram, donde subía regularmente fotos glamorosas de sí misma en traje de baño.

Robinson dijo que creó la página de GoFundMe para “recaudar algunos fondos para el futuro de Kyro solo para quitarle un poco de estrés a la familia de Rachel y ayudar de alguna manera”, de acuerdo con la reseña del New York Post.

Mientras tanto, un amigo identificado como Chris Coppen creó un segundo GoFundMe para ayudar a cubrir el costo del funeral de Mee. “La familia de Rachel me ha pedido que organice un GoFundMe ya que ha habido muchos mensajes presentando sus respetos y preguntando cómo pueden ayudar”, escribió.

Los fanáticos afligidos acudieron en masa a las redes sociales de la estrella y a las páginas de GoFundMe para rendir homenaje a la ‘influencer’ a través de mensajes de condolencias.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.