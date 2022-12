¡Todo un éxito! Wednesday, la serie de Merlina es la segunda más vista de Netflix

Dos Merlinas juntas en la misma serie: Christina Ricci, quien interpretó a Merlina en las películas The Addams Family (1991) y La familia Addams: la tradición continúa (1993), esta vez protagoniza el papel de Marilyn Thornhill, una alocada profesora y supervisora de la Academia Nevermore.

Wednesday no parpadea: “Después de probar una toma en la que no parpadeó, Tim Burton estaba tan enamorado del resultado que le dijo a Jenna Ortega que no parpadeara más cuando interpreta a Wednesday. Así que ella dejó de hacerlo”, reveló Netflix a través de Twitter.