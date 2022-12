Muere actriz de ‘General Hospital’ tras sufrir una infección

(TELEMUNDO ATLANTA).- La actriz Sonya Eddy, mejor conocida por su papel de Epiphany Johnson en la telenovela de ABC titulada ‘General Hospital’ (GH), murió a sus 55 años, según confirmó Variety.

“Estoy desconsolado por la pérdida de la increíble Sonya Eddy. Realmente la amaba no solo como actriz, sino como amiga. Las luces en el centro de la estación de enfermeras ahora serán un poco más tenues, pero su espíritu y luz vivirán tanto en el show como en nuestro set. En nombre de todo el elenco y equipo de GH, enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y fans. La extrañaremos mucho”, expresó en un comunicado Frank Valentini, productor ejecutivo de ‘General Hospital’.

De acuerdo con Variety, Sonya Eddy se unió al drama hospitalario de larga duración en 2006 como la enfermera franca y sensata, y desempeñó el papel durante 543 episodios, apareciendo incluso en octubre pasado.

El personaje se desempeñó como enfermera jefe y fue la madre de Stan Johnson (interpretado por Kiko Ellsworth), quien fue asesinado en el programa en 2007 luego de un golpe de la mafia. En la vida real, Sonya Eddy también era una enfermera vocacional con licencia.

“Ella dejó una huella indeleble en cada persona que tocó, a través de la pantalla y fuera de ella”, dijo Tyler Ford, su socio productor en Eddy Ford Entertainment, en un comunicado citado por el referido medio el martes.

El portal de entretenimiento TMZ informó que Sonya Eddy murió tras sufrir una infección luego de que se efectuase una cirugía programada, que no era de emergencia, el 9 de diciembre. Dos días después fue dada de alta, pero comenzó a sentirse mal otra vez, por lo que volvió al hospital el 15 de diciembre, cuando los médicos descubrieron que había desarrollado una infección grave e incontenible que ocasionó su deceso en la noche del lunes.

La actriz nació en Concord, California, el 17 de junio de 1967 y comenzó su incursión en la actuación en la universidad, donde estudió teatro y danza en la Universidad de California, en Davis. Obtuvo su licenciatura en artes en 1992, pero comenzó su carrera como actriz con la obra de Ruby Dee llamada ‘Zora Is My Name’ en 1990. Los créditos teatrales adicionales de Sonya Eddy incluyen ‘The Comedy of Errors’, interpretación de The Witch en ‘Into the Woods’, de Stephen Sondheim, y su interpretación de Bloody Mary en ‘South Pacific’, detalló Variety.

Su carrera en televisión abarca papeles en programas como ‘Married... With Children’, ‘The Drew Carey Show’, ‘Murphy Brown’, ‘Seinfeld’, ‘Home Improvement’ y un papel recurrente en ‘Joan of Arcadia’. Además de su papel permanente como Epiphany Johnson en ‘General Hospital’, Sonya Eddy también interpretó al personaje en la serie derivada del horario estelar del programa ‘General Hospital: Night Shift’, y fue ascendida a miembro principal del reparto en la serie de corta duración, agregó Variety.

“El mundo perdió otro ángel creativo”, escribió la amiga y también actriz Octavia Spencer en Instagram. “Sus legiones de fanáticos de ‘General Hospital’ la extrañarán”.

