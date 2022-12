Madre de Chyno Miranda fustiga a Irrael por entrevistar a su hijo

(TELEMUNDO ATLANTA).- Alcira Pérez, la madre de Chyno Miranda, fustigó al ‘influencer’ y experto en marketing digital Irrael Gómez por entrevistar al cantante sin la autorización de ella.

A través de su cuenta en Instagram, Alcira Pérez criticó la entrevista que le hizo Irrael a Chyno Miranda para su canal en YouTube y lo acusó de “ridiculizar y utilizar” a su hijo para su propio beneficio económico.

“¿Ya cumplió su cometido sr. Irrael? ¿Ya terminó ud. de ridiculizar y utilizar a mi hijo para su beneficio? ¿Ya terminó de humillar a mi sobrina y a mi familia?”, cuestionó la madre del cantante al publicar una imagen del ‘influencer’ en la mencionada red social.

En el mensaje, agregó: “Ud. es bastante experto en poner a responder a su antojo a una persona enferma, ni siquiera por ayudar a quien se lo solicitó, que fue Astrid Torrealba, sino para su propio beneficio comercial. Amarillismo, pero todo como un fin económico”.

Alcira Pérez expresó: “Ahora le va a hablar Alcira Pérez como mamá; y no del CHYNO, sino de Jesús Miranda: aténgase a las consecuencias, porque yo creo que usted no sabe lo que es una madre afectada y que en mi condición no le importa nada con tal de salvar a su hijo y a su familia”.

En el post, la madre del reconocido cantante añadió: “Créame que no es en vano cuando aquí hoy le digo de manera pública a ud., y a los que procuraron todo esto, que voy a dejar mi vida para que se haga justicia y volver a recuperarlo. Y sepa el público que no me importan los comentarios NEGATIVOS o cómo me quieran destruir, Irrael”.

El intérprete de “Niña bonita” le concedió hace unos días una entrevista a Irrael en la que afirmó que fue internado en el centro de rehabilitación Tía Panchita en contra de su voluntad, además de que pidió la reconciliación de su madre y su novia Astrid Torrealba.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.