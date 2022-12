Chiquis Rivera presume su cuerpazo en bikini en Filipinas

(TELEMUNDO ATLANTA).- Sin ningún tapujo, la cantante Chiquis Rivera presumió su cuerpazo en bikini para sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Según la revista Hola!, la artista de 37 años viajó recientemente junto a su novio Emilio Sánchez a Filipinas con dos objetivos: descansar y conocer a la familia de su pareja, ya que el padre es filipino y la madre mexicana.

En Instagram, Chiquis Rivera aprovechó su tiempo en una playa filipina para exhibir su figura en un bikini negro a través de varias imágenes y dos videos donde posó de perfil y de espaldas ante la cámara.

Una de las grabaciones la efectuó desde su habitación de hotel, y en la descripción del post manifestó: “Tu superpoder es ser tú sin disculpas...¡TÚ! Ser verdaderamente dueño de lo que estás destinado a ser y hacer en este mundo sin que las opiniones de los demás lo afecten. No es fácil llegar a esta resolución, pero una vez que la dominas... ¡experimentas la verdadera felicidad!”.

En esa publicación, algunos usuarios han comentado: “La Chiquis contradice todo en su vida, dice que no le afectan las opiniones de los demás, pero se hizo todos esos cambios porque el bullying no lo soportó cuando la llamaban con sobrenombres. Debería no olvidar el respeto a ella, el amor propio y los valores, esos no cambian nunca”, “No necesitas enseñar tu cuerpo para triunfar, eso lo hacen las que no tienen talento”, “¡Cuerpazo! No cabe duda que una mujer flaca siempre es más bonita”, “Está hermosa, hablen ahora los haters”, “Luces espectacular”.

Y en una publicación donde compartió una serie de imágenes junto a Emilio Sánchez, Chiquis Rivera expresó: “Sin maquillaje. Pelo en un recogido. Vitamina del mar y E... ¡Justo lo que mi corazón necesitaba antes de empezar un año nuevo! ¡Gracias Dios! Gracias 2022″.

En noviembre, la cantante de regional mexicano ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de música banda por su exitoso disco ‘Abeja reina’.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.