Revelan detalles inquietantes de la muerto del niño encontrado debajo del pasillo de su casa

MEMPHIS, Tennessee (Telemundo Gray News) - Una madre en Arkansas y su novio fueron arrestados después de que se encontrara el cuerpo de un niño de 5 años en la casa de el novio.

La hermana de 6 años del niño está siendo tratada por lesiones en Memphis, según los reportes.

Ashley Rolland, la madre de los niños, fue acusada de homicidio capital, abuso de un cadáver, manipulación de evidencia física, poner en peligro el bienestar de un menor en primer grado, cómplice de homicidio capital, agresión en primer grado y permitir el abuso infantil.

Karen Rolland, la abuela de los niños, dijo que su nieto, Blu, fue encontrado en una caja de madera en la casa del novio de su madre en Moro, Arkansas. Ella dijo que habría cumplido 6 años este mes.

Karen Rolland también dijo que su nieta, Taylor Rolland, de 6 años, se está recuperando de múltiples lesiones. Taylor sufrió múltiples costillas rotas, quemaduras y más lesiones.

Taylor fue sacada de la casa por Karen Rolland antes de que se descubriera el cuerpo de Blu más tarde ese día.

La abuela le dijo a WMC que había estado luchando por los derechos de visita durante meses después de que el novio, Nathan Bridges, supuestamente apuntó con un arma a su hijo, el padre biológico de los niños. Ella dijo que un abogado le aconsejó que no fuera a la casa.

“Escuché a Taylor lloriquear”, dijo Karen Rolland. “Por supuesto, no sabía lo que estaba pasando, y yo mismo atravesé la puerta porque no me gustaban los lloriqueos. Sonaba como si estuviera sufriendo.

A través de una orden judicial, Karen Rolland dijo que pudo recuperar sus derechos de visita. Ella dijo que fue a la casa de Bridges el viernes y encontró a Taylor con heridas graves pero sin señales de su nieto.

“Tenía heridas punzantes como si unas tijeras le hubieran atravesado la cabeza”, dijo Karen Rolland. “Parecía que la habían estrangulado alrededor del cuello, marcas de mordeduras en las piernas, varias costillas fracturadas que descubrimos... y una vieja herida en la pierna que se había fracturado antes y que no volvió a crecer correctamente”.

Karen Rolland dijo que su nieta también le dijo que Bridges le arrojó agua hirviendo.

Taylor fue llevada de urgencia al hospital por su abuela con varias lesiones, incluidas quemaduras de segundo y tercer grado en los brazos, el pecho y los pies.

Según los informes, los médicos dijeron que Taylor estaba desnutrida y pesaba solo 36 libras.

Más miembros de la familia fueron a la casa en Moro ese día y confrontaron a Ashley Rolland y Bridges. Karen Rolland dijo que los dos finalmente confesaron, alegando que la muerte de Blu fue un “accidente”.

Las autoridades encontraron el cuerpo de Blu debajo de la casa más tarde esa noche.

Glenda Farrell es una vecina que vive a pocos metros de la casa.

“Estás viviendo aquí, y está justo debajo de tus narices, y no ves nada fuera de lo común”, dijo.

Farrell dijo que los niños y su madre se mudaron a la casa a principios de este verano.

La policía estatal de Arkansas está liderando la investigación.

Se ha creado un GoFundMe para pagar los gastos del funeral de Blu y más. También se pueden hacer donaciones comunicándose con First National Bank y solicitando una donación a “Taylor’s care and Blu’s entierr”.