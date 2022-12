Muere una mujer en un accidente en el condado de Andrews

CONDADO DE ANDREWS, Texas (KTLE) - De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas un accidente fatal se produjo dejando a un pasajero muerto en el Condado de Andrews el 19 de diciembre lunes por la tarde

Un Ford F-150 viajaba hacia el sur por la US 385. Un Buick LeSabre que llevaba Misty Dorries viajaba hacia el oeste en SE 1500 y trató de cruzar ambos carriles hacia el sur de la US 385. El Buick no cedió el derecho de paso al Ford y fue golpeado en el pasajero. El Buick no cedió el paso al Ford y fue golpeado en el lado del pasajero.

Dorries, la pasajera, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, fue declarada muerta por el personal médico del centro Permian Regional Medical de Andrews, Texas.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.