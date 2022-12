Le amputan las manos y los pies a una mujer de Texas después de dar a luz

SAN ANTONIO, Texas (CNN) - Una pareja de Texas está pasando por una montaña rusa de emociones inimaginable desde el nacimiento de su hija a fines de octubre.

La familia Pacheco le dio la bienvenida a su hija en octubre, pero solo unos días después, la madre, Krystina Pacheco, contrajo una infección que casi le quita la vida.

“Las cosas simplemente comenzaron a declinar. Sus órganos comenzaron a fallar”, dijo Jacob Pacheco.

Pacheco dice que su esposa terminó teniendo un síndrome tóxico que es muy raro y tiene una alta tasa de mortalidad.

Krystina recibió soporte vital mientras los médicos se apresuraban a salvarla y averiguar qué estaba pasando. En última instancia, llevó a Krystina a perder algunas de sus extremidades.

“Ella tuvo que tener amputaciones de sus manos y pies. Ambas manos. Ambos pies. Y fue bastante difícil”, dijo Jacob Pacheco.

Con amor y apoyo de familiares y amigos, Krystina luchó contra la infección.

“Le dije a mi esposa, antes de que ella comenzara a desvanecerse. Dije, tienes que volver por tus hijos y yo te necesito por los niños”, dijo su esposo Jacob Pacheco.

Krystina ha tenido varios procedimientos y su recuperación, que incluirá prótesis, llevará meses.

Desde el principio de la batalla de Krystina, la comunidad de Pleasanton, la familia y los amigos se han unido para ayudar en todo lo posible.

“Increíble apoyo de mis padres, sus padres, mi hermano, mi cuñado, su esposa y mi cuñada”, dijo Jacob Pacheco.

La recuperación de Krystina continuará aquí en el Hospital Metodista durante las próximas tres semanas.

La comunidad de Pleasanton realizará una venta de parrilladas y una recaudación de fondos el 14 de enero en la iglesia de St. Andrews y todas las ganancias irán directamente a la familia Pacheco.

