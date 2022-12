Alcalde de Texas declara estado de emergencia por oleada de migrantes

EL PASO, Texas (AP) — El alcalde de una ciudad fronteriza de Texas declaró el estado de emergencia el sábado por preocupaciones sobre la capacidad de la comunidad para manejar una afluencia anticipada de inmigrantes a través de la frontera sur.

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, emitió la declaración de estado de emergencia para permitir que la ciudad en la frontera de EE. UU. con México aproveche los recursos adicionales que se espera que sean necesarios después de que finalicen las expulsiones del Título 42 el 21 de diciembre, informó El Paso Times.

Leeser se había resistido previamente a emitir una declaración de emergencia, pero dijo que se movió a la acción al ver a la gente en las calles del centro con temperaturas bajo cero, informó el Times.

“Esa no es la forma en que queremos tratar a las personas”, dijo Leeser durante una conferencia de prensa el sábado por la noche.

Un fallo del viernes de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. significa que las restricciones que han impedido que cientos de miles de migrantes busquen asilo en los EE. UU. en los últimos años aún se levantarán el miércoles, a menos que se presenten más apelaciones.

Leeser agregó que el aumento sería “increíble” después del miércoles, cuando las detenciones diarias y las liberaciones en las calles podrían llegar a 6.000 por día, informó el Times.

El administrador adjunto de la ciudad de El Paso, Mario D’Agostino, dijo que la declaración de estado de emergencia le daría a la ciudad una mayor flexibilidad para operar operaciones de refugio más grandes y proporcionar transporte adicional para los solicitantes de asilo.

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side panels

History

Saved

Contribute