Alix Aspe estalla en llanto al compartir testimonio en programa televisivo

(TELEMUNDO ATLANTA).- Alix Aspe, una de las conductoras televisivas del programa ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo, compartió entre lágrimas su emotiva experiencia de superación en Estados Unidos, adonde llegó como migrante y enfrentó momentos de muchos sacrificios.

La mexicana de 31 años ofreció su testimonio al ser entrevistada por Carlos Adyan en el programa ‘En casa con Telemundo’, donde relató su exitosa historia.

“Se me salen las lágrimas porque estoy bien orgullosa de lo que he logrado y de lo que he cumplido. Estoy feliz. Me acuerdo hace como cinco años no tenía ni el trabajo de mis sueños, no tenía novio, tenía una tarjeta de crédito endeudada a mil, todo mal, y de repente todo empezó a salir bien y hoy tengo todo lo que he soñado”, narró Alix Aspe, quien no logró contener las lágrimas por la emoción.

“Alix Aspe es un vivo ejemplo de una inmigrante que vino a los Estados Unidos a cumplir el sueño americano”, y lo ha cumplido, se leyó en una publicación en Instagram de ‘En Casa con Telemundo’.

Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet, compañeras de Alix Aspe en ‘La Mesa Caliente’, también estuvieron en la entrevista y la aplaudieron por sus constantes esfuerzos.

En su declaración, Alix Aspe, también periodista, aceptó que en sus años de estudiante universitaria casi no tenía “con qué comer”, como le recordó Carlos Adyan, pero el esfuerzo y la dedicación la han llevado a cosechar grandes logros y a ser unas de las presentadoras estrellas de Telemundo.

Uno de sus nuevos retos será la copresentación, junto a Carlos Adyan, del Miss Universo 2023, que será presentado por Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente, además de que contará con Andrea Meza como presentadora para las plataformas digitales y sociales de Telemundo.

