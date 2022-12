Operaron de emergencia a Alejandra Guzmán por los biopolímeros en sus glúteos

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante Alejandra Guzmán, de 54 años, fue sometida a una cirugía de emergencia debido a un nuevo problema de salud por los biopolímeros que se colocó en los glúteos hace una década.

La artista fue hospitalizada y operada en una clínica de la Ciudad de México, en México, luego de que presentara dolores y molestias en las piernas a consecuencia de los mismos biopolímeros que le han obligado a someterse a decenas de cirugías en los últimos años, reportó People en Español el viernes, citando a la periodista Ana María Alvarado, del programa televisivo ‘Sale el sol’.

“Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación”, indicó Ana María Alvarado al referirse a la situación de salud de la cantante.

“Le tienen que raspar nuevamente el producto, después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica. Es doloroso, está recuperándose en estos momentos”, informó.

El periódico local El Universal reseñó el viernes que esta es la segunda cirugía a la que se somete Alejandra Guzmán este año, ya que a principios de 2022 enfrentó la misma situación después de lidiar con el Covid-19.

En entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, Alejandra Guzmán contó en julio de 2021: “Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara”.

En su cuenta en Instagram, la intérprete de ‘Yo te esperaba’ publicó en la noche del viernes una fotografía junto a la descripción: “Gracias a la vida, nueva cicatriz exitosa. Libre de polímeros”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.