Madre de Chyno Miranda pide ayuda a Maduro para que su hijo recupere su salud

(TELEMUNDO ATLANTA).- Alcira Pérez, la madre del cantante Chyno Miranda, pidió ayuda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que su hijo logre recuperar su salud.

En una carta abierta dirigida al mandatario nacional, Alcira Pérez detalló la condición de salud en la que se encuentra Chyno Miranda, el traslado por orden judicial de la clínica Tía Panchita a El Cedral, donde aún permanece, y culpó una vez más a la novia Astrid Torrealba Falcón por los actuales problemas del artista.

“No me explico cómo la ciudadana Astrid haya solicitado la inhabilitación de mi hijo sin tener legitimidad para hacerlo, y lo peor es que una juez de la República le haya dado trámite a dicha solicitud. Es paradójico que una persona con problemas de drogadicción solicite la inhabilitación de otra persona con el mismo problema”, manifestó Alcira Pérez, de acuerdo con una reseña de People en Español.

Alcira Pérez acusó a Astrid Torrealba de consumir drogas y de ser la responsable de la controversia que se ha desatado desde que Chyno Miranda fue trasladado de Tía Panchita a El Cedral, en Caracas.

La progenitora también reclamó que intentó visitar a su hijo el 14 de diciembre, pero no pudo porque presuntamente lo habían llevado a una consulta médica. No obstante, más tarde supo que la novia publicó en sus redes sociales una supuesta entrevista que le habría hecho el ‘influencer’ venezolano Irrael Gómez, aunque todavía no ha sido emitida.

“Fue sacado de la clínica con estas intenciones, aún estando en un proceso de inhabilitación, es decir, fue entrevistado fuera de la clínica por este señor no teniendo sus facultades mentales y óptimas, a pesar del proceso legal que el Estado Venezolano ha ordenado”, expresó Alcira Pérez, de acuerdo con el reporte de People en Español.

En la carta, la madre del intérprete de ‘Niña bonita’ solicitó a Maduro que intervenga y la ayude a conseguir que sea ella quien se lleve a su hijo a casa para que logre sanar por completo.

“Le ruego ciudadano presidente Nicolás Maduro y a la Primera Dama, que es madre como yo, que, siendo la más alta autoridad de la nación, intercedan para que se haga gala de la justicia y terceros no pongan en vilo el debido proceso y pueda llevarme mi hijo para seguir tratándolo en casa. Jesús ‘Chyno’ Miranda necesita sanar, porque antes que artista, es un ser humano con derecho a la vida”, enfatizó.

