Oficiales de Louisiana acusados ​​del arresto mortal de automovillista Afro-Americano

FARMERVILLE, Louisiana (AP) - Cinco agentes de la ley de Luisiana fueron acusados el Jueves de delitos estatales que van desde homicidio por negligencia hasta mala fe en el arresto mortal en 2019 de Ronald Greene, una muerte que las autoridades atribuyeron inicialmente a un choque automovilístico antes de que el video de la cámara del cuerpo suprimiera durante mucho tiempo mostró a los oficiales blancos golpeando, aturdiendo y arrastrando al automovilista negro mientras gritaba: “¡Tengo miedo!”

Estos son los primeros cargos penales de cualquier tipo que surgen de la muerte sangrienta de Greene al costado de una carretera en el noreste rural de Luisiana, un caso que recibió poca atención hasta que una investigación de Associated Press expuso un encubrimiento y provocó el escrutinio de los altos mandos de la Policía Estatal de Luisiana , un una revisión exhaustiva de la agencia por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. y una investigación legislativa que analice qué sabía el gobernador John Bel Edwards y cuándo lo supo.

“Todos estamos emocionados por las acusaciones, pero ¿realmente van a pagar por ello?”. dijo la madre de Greene, Mona Hardin, quien durante más de tres años ha mantenido la presión sobre los investigadores estatales y federales y prometió no enterrar los restos cremados de su “Ronnie” hasta que obtenga justicia. “Tan felices como estamos, queremos que algo se quede”.

Enfrentando los cargos más serios de un gran jurado estatal estaba el Master Trooper Kory York, quien fue visto en las imágenes de la cámara del cuerpo arrastrando a Greene por los grilletes de los tobillos, poniendo su pie en su espalda para forzarlo hacia abajo y dejando al hombre corpulento boca abajo en la suciedad durante más de nueve minutos. Los expertos en uso de la fuerza dicen que estas acciones podrían haber restringido peligrosamente la respiración de Greene, y el propio instructor de fuerza de la policía estatal calificó las acciones de los soldados como “tortura y asesinato”. York fue acusado de homicidio negligente y 10 cargos de malversación en el cargo.

Los otros que enfrentaron varios cargos de malversación y obstrucción incluyeron a un policía que negó la existencia de las imágenes de la cámara de su cuerpo, otro que exageró la resistencia de Greene en la escena, un comandante regional de la policía estatal que, según los detectives, los presionó para que no hicieran un arresto en el caso y un ayudante del alguacil de Union Parish escuchó en el video burlarse de Greene con las palabras “duele, ¿no?”

“Estas acciones son imperdonables y no tienen cabida en los servicios profesionales de seguridad pública”, dijo el jefe de la policía estatal, el coronel Lamar Davis, después de las acusaciones, y agregó que su agencia ha realizado mejoras en los últimos años destinadas a “reconstruir la confianza dentro de las comunidades a las que servimos”.

El fiscal de distrito de Union Parish, John Belton, presentó órdenes de arresto para los cinco oficiales, elogiando al gran jurado racialmente mixto por escuchar la evidencia y diciendo que la gente había hablado.

Belton se había abstenido durante mucho tiempo de presentar cargos estatales a pedido del Departamento de Justicia de EE. UU., que está llevando a cabo una investigación criminal por separado. Pero a medida que pasaron los años y los fiscales federales se volvieron cada vez más escépticos de que pudieran probar que los oficiales actuaron “deliberadamente”, un componente clave de los cargos de derechos civiles que han estado considerando, le dieron a Belton el visto bueno esta primavera para convocar un gran jurado estatal.

Ese panel desde el mes pasado consideró evidencia detallada y testimonios relacionados con el uso de la fuerza por parte de los soldados y su decisión de dejar a Greene esposado boca abajo durante varios minutos antes de prestar ayuda. Y por primera vez en el caso, un experto médico consideró la muerte de Greene como un homicidio.

La investigación del gran jurado federal, que se amplió el año pasado para examinar si los altos mandos de la policía estatal obstruyeron la justicia para proteger a los soldados, sigue abierta y los fiscales no han dicho cuándo el panel podría tomar una decisión sobre los cargos.

La muerte de Greene el 10 de mayo de 2019 estuvo envuelta en secreto desde el principio, cuando las autoridades dijeron a los familiares afligidos que el hombre de 49 años murió en un accidente automovilístico al final de una persecución a alta velocidad cerca de Monroe, una cuenta cuestionada por sus dos familia e incluso un médico de la sala de emergencias que notó el cuerpo maltratado de Greene. Aún así, el informe de un forense enumeró la causa de la muerte de Greene como un accidente automovilístico, un informe de accidente de la policía estatal omitió cualquier mención del uso de la fuerza por parte de los agentes y pasarían 462 días antes de que la policía estatal comenzara una investigación interna.

Mientras tanto, el video de la cámara del cuerpo permaneció tan secreto que no se incluyó en la autopsia inicial de Greene y los funcionarios desde Edwards hacia abajo rechazaron las repetidas solicitudes para publicarlo, citando investigaciones en curso.

Pero luego, el año pasado, AP obtuvo y publicó las imágenes, que mostraban lo que realmente sucedió: policías invadiendo el auto de Greene, aturdiéndolo repetidamente, golpeándolo en la cabeza, arrastrándolo por los grilletes y dejándolo tirado en el suelo por más de nueve minutos. A veces, se podía escuchar a Greene suplicando clemencia y lamentándose: “¡Soy tu hermano! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!”

En un momento, York le ordena a Greene que “se acueste boca abajo como te dije”. Se puede escuchar al ayudante del alguacil de Union Parish, Christopher Harpin, burlándose: “Sí, sí, eso duele, ¿no?”.

Los abogados de York y Harpin dijeron que ambos esperan ser declarados inocentes en el juicio si no se desestiman los cargos primero. Contactado por teléfono, el ex policía Dakota DeMoss, cuya cámara corporal capturó gran parte del arresto, se negó a comentar y dijo que “ustedes siempre se equivocan”. El abogado del teniente John Clary no respondió a una solicitud de comentarios en el juzgado. El excapitán de la policía estatal John Peters se negó a comentar.

Fallout trajo el escrutinio federal no solo a los soldados, sino también a si los altos mandos obstruyeron la justicia para protegerlos.

Los investigadores se han centrado en una reunión en la que los detectives dicen que los comandantes de la policía estatal los presionaron para que no arrestaran a un policía visto en un video de cámara corporal golpeando a Greene en la cabeza y luego jactándose: de él.” Ese policía, Chris Hollingsworth, fue ampliamente visto como el más culpable de la media docena de oficiales involucrados, pero murió en un accidente de un solo vehículo a alta velocidad en 2020, solo unas horas después de que se le informara que sería despedido por su papel en El arresto de Greene.

AP descubrió más tarde que el arresto de Greene fue uno de al menos una docena de casos en la última década en los que policías estatales o sus jefes ignoraron u ocultaron evidencia de palizas a hombres en su mayoría negros, desviaron la culpa e impidieron los esfuerzos para erradicar la mala conducta. Docenas de soldados actuales y anteriores dijeron que las golpizas fueron fomentadas por una cultura de impunidad, nepotismo y, en algunos casos, racismo.

Dichos informes fueron citados por el Departamento de Justicia de EE. UU. este año al iniciar una amplia investigación de derechos civiles en la Policía Estatal de Luisiana, la primera investigación de “patrón o práctica” de una agencia estatal de aplicación de la ley en más de dos décadas.

El escrutinio también se ha centrado en las acciones del gobernador demócrata, que supervisa a la policía estatal.

Un panel legislativo inició una investigación de “todos los niveles” sobre el manejo del caso de Greene por parte del estado este año después de que AP informara que a Edwards se le había informado en cuestión de horas que los soldados que arrestaron a Greene participaron en una “lucha violenta y prolongada”, pero permanecieron mayormente en silencio durante dos años mientras la policía seguía insistiendo en la teoría del accidente automovilístico.

Otro informe de AP encontró que Edwards vio en privado un video clave de la cámara corporal del arresto mortal de Greene seis meses antes de que los fiscales estatales dijeran que sabían que existía, y ni el gobernador, su personal ni la policía estatal actuaron con urgencia para poner el metraje en manos de los que tienen facultad para formular cargos.

Edwards ha dicho repetidamente que no hizo nada para influir u obstaculizar la investigación de Greene y ha descrito las acciones de los policías como criminales y racistas . Pero aún tiene que testificar ante el panel legislativo, diciendo que no pudo comparecer en una audiencia el mes pasado, sino que asistió a una ceremonia de inauguración de un proyecto de infraestructura.

“La decisión de hoy es un primer paso muy esperado hacia la justicia para la familia de Ronald Greene y la rendición de cuentas por un sistema policial que no funciona”, dijo Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Luisiana. “Ronald Greene debería estar vivo hoy”.

