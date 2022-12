Grabaron a Julión Álvarez pasado de copas mientras cantaba

(TELEMUNDO ATLANTA).- El cantante Julión Álvarez desató una polémica luego de que fuese grabado cuando estaba visiblemente pasado de tragos mientras cantaba en el palenque de Querétaro, en México.

El peculiar suceso se registró el viernes pasado y, según videos que circulan en redes sociales, el artista entonaba algunas palabras con poca claridad e incluso se le observó tambalearse durante su interpretación de ‘Tragos de margo licor’.

Julión Álvarez (@julionalvarez) aparece borracho en un concierto. pic.twitter.com/xD8C5lDKyk — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) December 11, 2022

El periódico El Universal reseñó que la grabación desató diversos comentarios en TikTok y Twitter, donde algunos usuarios calificaron la acción como falta de profesionalismo. “Está cañón pagar por ver a un artista pasado de copas, no se vale”, “Jajajaja y todavía hay quien paga un boleto”, “Chamba es chamba y si te vas a empedar y es palenque, pues que sea como vaya transcurriendo la presentación para estar a tono con algunos de los asistentes, digo”, manifestaron.

Pero luego del escándalo, el propio Julión Álvarez dio un paso al frente y explicó lo que le había sucedido.

“Quisiera dar una explicación porque sé que merecen mucho respeto y lo tienen todo de nuestra parte. El viernes después de 3 eventos, uno más con lleno total, con tan bonita respuesta me llevó mi hermano @ricaalvarezm de sorpresa al grupo @traviezoz_official, quienes, tras mi liberación de la lista del Departamento del Tesoro, mi compa Chente Líder, de la agrupación, compuso un corrido ‘A mi paso’, donde habla de la situación por la que atravesé durante 5 años y les comparto…. me la cantan, me ganó el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar… (no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza”, escribió Julión Álvarez en una publicación en Instagram.

A su vez, agregó: “Lo disfruté como no tienen idea. Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece, respeto y acepto la crítica. A nadie le deseo lo que viví e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo. Nos seguimos viendo y les sigo agradeciendo tanto cariño y apoyo. Fans, amigos, familia, equipo de trabajo”.

