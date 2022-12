En El Paso, migrantes duermen en las calles luego de que miles cruzaran la frontera

EL PASO (TEXAS TRIBUNE) - Víctor Wilson se paró en el frío cerca de una estación de autobuses del centro con unas pocas docenas de compañeros migrantes el Lunes por la noche y se envolvió en una delgada manta blanca que apenas lo protegía de los vientos helados.

Wilson, un hombre criollo de 46 años de Corn Islands en Nicaragua, estuvo entre los miles de migrantes que cruzaron el Río Grande hacia El Paso durante el fin de semana. Ahora estaba buscando escapar del clima de 45 grados y se metió en un estacionamiento cercano, cargando una bolsa de papas fritas y una botella de refresco de piña de 2 litros.

Puso su manta sobre un trozo de cartón, preparándose para pasar la noche en las calles mientras unas dos docenas de inmigrantes hacían lo mismo, algunos de ellos transformando cartón en una tosca tienda de campaña y envolviéndose en mantas de la Cruz Roja.

Fue entonces cuando Rosa Falcón, residente de El Paso y asistente de maestra en una escuela primaria local, apareció en el garaje e invitó a Wilson y a otros cuatro inmigrantes a su casa para pasar la noche. Wilson dijo que estaba agradecido de no tener que dormir en un estacionamiento otra noche, y contento de estar en suelo estadounidense.

“Me siento muy bien, me siento feliz porque sé que Dios me va a ayudar”, dijo.

El Domingo, más de 1,000 migrantes, muchos de Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, cruzaron el Río Grande entre las 4 p.m. y las 8 p.m. en uno de los cruces masivos más grandes de la historia reciente. Claudio A. Herrera-Baeza, vocero de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., dijo que el sector de El Paso, un tramo de 268 millas desde El Paso hasta la frontera de Nuevo México con Arizona, ha documentado más de 2,150 encuentros con migrantes cada día en Diciembre.

Es la continuación de un año sin precedentes en la frontera suroeste: durante el año fiscal que finalizó el 30 de Septiembre, los agentes de inmigración registraron 2.4 millones de encuentros con migrantes, la cifra más alta registrada. Solo a lo largo de la frontera entre Texas y México, los agentes registraron casi 1.4 millones de encuentros con migrantes. En el año fiscal 2021, el 27% de los migrantes fueron detenidos más de una vez. El gobierno federal no ha publicado las cifras de reincidencia para el año fiscal 2022.

El Lunes por la mañana, lo que parecía ser una fila de migrantes de al menos una milla de largo serpenteaba entre el río y la barrera fronteriza de acero mientras esperaban ser detenidos y procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza. Pequeñas hogueras ardían en el cemento que bordea la orilla del río.

Entre el Viernes y el Domingo, los agentes de la Patrulla Fronteriza liberaron un promedio de 398 migrantes por día de su custodia a refugios locales, instalaciones del condado El Paso o a las calles. Durante el mes anterior, el promedio fue de 151 por día.

Entre ellos estaba Wilson, quien dijo que se fue de Nicaragua porque ya no podía mantener a su esposa y sus dos hijos, de 7 y 10 años, con lo que ganaba de la pesca. Espera llegar a Florida, donde un primo puede hospedarlo y donde podría ganar $300 por día en lugar de $300 cada dos meses, dijo.

El Paso pide ayuda federal para ayudar a migrantes

La avalancha de migrantes que cruzan a El Paso se produce poco más de una semana antes de que la administración Biden ponga fin al uso de la orden de salud pública de emergencia conocida como Título 42, que los funcionarios de inmigración han utilizado 2.4 millones de veces desde Marzo de 2020 para expulsar de inmediato a las personas a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo.

La semana pasada, la administración de Biden apeló el fallo de un juez que requería que el gobierno detuviera el Título 42 antes del 21 de Diciembre; Se espera que un tribunal de apelaciones falle el Viernes por la noche.

Mientras tanto, tanto la ciudad como el condado han abierto centros este año para ayudar a los migrantes a llegar a sus destinos finales. El condado El Paso dijo que su centro, que abrió el 10 de Octubre, ya recibió a 18,779 migrantes y está ayudando a un promedio de 500 por día. Con la finalización del Título 42, el condado ya está buscando una instalación más grande.

Desde fines de Agosto hasta Octubre, la ciudad también contrató 294 autobuses para llevar a casi 14,000 inmigrantes a la ciudad de Nueva York y Chicago.

El subadministrador de la ciudad de El Paso, Mario D’Agostino, dijo durante una conferencia de prensa el Martes que El Paso es una ciudad acogedora para los migrantes, pero que no tiene suficientes voluntarios ni apoyo para ayudar a todos los migrantes que necesitan asistencia.

“Aquí hay un gran corazón, hay un gran deseo en nuestra comunidad” de ayudar a los migrantes, dijo. “Tampoco hay suficiente para manejar este tipo de carga, por lo que debemos ser conscientes de eso.

“Nuestra infraestructura no puede seguir el ritmo, no hay suficientes vuelos, no hay suficiente transporte en autobús fuera de la ciudad todos los días para permitir viajar el mismo día”, agregó D’Agostino.

Así que los migrantes que no tienen otro lugar adonde ir han estado durmiendo donde pueden en el centro de El Paso.

La ciudad dice que ha gastado $9.2 millones este año en brindar servicios a los migrantes y recibió $2.2 millones en reembolsos del gobierno federal. La ciudad está esperando otro reembolso de $4.6 millones.

La representante estadounidense Verónica Escobar, demócrata de El Paso, dijo en un comunicado que le pidió al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante su visita del Martes a El Paso más apoyo federal para la ciudad y que él le dijo que es una prioridad para el gobierno federal.

“Es de vital importancia que, como nación, estemos a la altura del tremendo desafío que enfrentamos en materia de inmigración hoy y que lo hagamos de una manera que preserve nuestra seguridad y defienda nuestros valores”, dijo Escobar. “No necesitamos sacrificar nuestros valores humanitarios para abordar el abrumador desafío que debemos enfrentar”.

“Una decisión difícil de tomar”

Wilson, quien nació y se crió en Great Corn Island, dijo que comenzó a pescar cuando tenía 12 años. Durante los últimos 16 años, dijo que trabajó para una compañía que lo enviaría a él y a una tripulación al mar durante dos meses en un hora de pescar langostas. Como segundo capitán del barco, ganaba $20 por cada caja de langosta de 100 libras que pescaba su tripulación. Cuando abundaba la langosta, podían llenar hasta 50 cajas durante un viaje de dos meses, dijo.

Pero a medida que pasaban los años, había menos langostas y más gastos en el hogar, dijo, y sus ingresos disminuyeron hasta que apenas alcanzaba para alimentar a su familia.

Para ayudar a pagar sus cuentas, la esposa de Wilson comenzó a vender pescado frito casero y arroz blanco a los turistas y otros lugareños.

Así que decidió solicitar una visa para venir legalmente a los EE. UU. y pagó $650 para completar el proceso de solicitud, pero se la negaron en Septiembre. Durante semanas, debatió si debería irse a los Estados Unidos de todos modos.

Para Noviembre, había tomado su decisión: se iba a Miami, donde vivía su prima con su esposo. Llevó a su esposa a su dormitorio y le dijo que se iba.

“Sé que se lo tomó muy mal”, dijo.

Empacó una pequeña bolsa negra con su identificación, pasaporte y algo de ropa, junto con $1,500 para el viaje. Luego acompañó a sus dos hijos a la escuela, besó a cada uno en la mejilla y les dijo que iba a hacer ejercicio en el mar durante unos meses pero que volvería. Él y su esposa habían decidido no decirles la verdad.

“Pesca muchos peces”, le dijo su hijo menor.

Cuando entraron al edificio de la escuela, Wilson comenzó a llorar.

“Es una decisión difícil de tomar, dejar atrás a tu familia”, dijo.

Wilson dijo que tomó el viaje en bote de 43 millas desde la isla hasta tierra firme, donde conoció a dos viejos amigos que también habían decidido irse de Nicaragua. Tomaron un autobús chárter a Guatemala, luego otro autobús al sur de México.

En el camino, dijo que encontraron iglesias cuyos miembros les darían la bienvenida a sus hogares para pasar la noche mientras se dirigían al norte.

Cuando él y su grupo de amigos llegaron a una estación de autobuses de Juárez el Sábado por la noche, tomaron un taxi hacia el lado mexicano del Río Grande, donde vieron a cientos de otros migrantes caminando por el río hasta las rodillas. Cuando se metió en el agua, Wilson dijo que estaba tan emocionado que llamó a su esposa.

“Lo logré”, le dijo.

Antes de que ella pudiera responder, él dijo que su teléfono celular se deslizó de su mano y fue arrastrado. En el lado estadounidense del río, dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza pidieron a todos los nicaragüenses que formaran una fila y les dijeron a todos los venezolanos que iban a ser enviados inmediatamente de regreso a México, dijo Wilson.

Dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron, lo procesaron y luego lo liberaron en la estación de autobuses del centro al mediodía del Domingo con un pequeño grupo de migrantes. Los funcionarios de inmigración le dieron un documento con la dirección de una oficina de Inmigración y Control de Aduanas en Miami donde tendría que presentarse.

Dijo que quiere solicitar asilo, encontrar un trabajo de pesca en Florida y ahorrar suficiente dinero para regresar a Nicaragua y comprar un par de taxis para poder tener su propio negocio.

Mientras Falcon, la residente local que recibió a Wilson en su casa, hablaba con otros inmigrantes, Wilson golpeó con el puño a sus amigos, que se quedaron en el estacionamiento, y se despidió de ellos.

Dijo que su fe en Dios es lo que lo ha llevado a encontrar personas amables que están dispuestas a ayudar.

“Si tengo agua para beber, doy gracias a Dios”, dijo. “Así que estoy agradecido en este momento de estar aquí”.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.