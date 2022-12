Desgarrador: se mató el famoso DJ y bailarín ‘tWitch’ Boss a sus 40 años

(TELEMUNDO ATLANTA).- Stephen ‘tWitch’ Boss, el amado DJ y bailarín del programa ‘The Ellen DeGeneres Show’ y exconcursante de ‘So You Think You Can Dance’, murió a sus 40 años en Los Ángeles, California, según confirmó la agencia de noticias The Associated Press (AP).

“Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó”, manifestó su esposa Allison Holker Boss en un comunicado enviado a la revista People. “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”.

El forense de Los Ángeles dijo que la causa de la muerte de ‘tWitch’ Boss, que ocurrió este martes, fue suicidio. De acuerdo con People en Español, la víctima se dirigió a un hotel y se disparó en la cabeza.

El artista comenzó su trayectoria en ‘The Ellen Show’ en 2014 y luego fue ascendido a coproductor ejecutivo en 2020.

“Estoy desconsolado. ‘tWitch’ era puro amor y luz. Era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, declaró Ellen DeGeneres en Twitter, junto con una foto de los dos abrazándose en el backstage.

El bailarín y DJ también apareció en películas como ‘Step Up: All In’ y ‘Magic Mike XXL’ y apareció en ‘The Hip Hop Nutcracker’ de Disney+, estrenada este año. También quedó en segundo lugar en ‘So You Think You Can Dance’ y luego fue miembro del jurado en la temporada 17 del programa de competencia de baile, detalló AP.

El nativo de Alabama estudió danza en el Southern Union State Community College y en la Universidad Chapman. Su amor por el baile impregnaba todos los aspectos de su vida, ya que aspiraba a emular a grandes como Gene Kelly y Fred Astaire.

“Mi opinión personal: el más grande de todos los tiempos tenía que ser Gene Kelly, hombre. Gene Kelly, porque es un tipo de tipos. Amo a Fred Astaire, pero Fred Astaire fue tan suave y genial. Tenía tanta clase”, expresó Boss en una entrevista con Associated Press en 2014. “Pero Gene Kelly, podría ser como el padre de alguien, que simplemente decidió levantarse del sofá, bailar y limpiar la cocina”.

Boss publicó videos de baile en TikTok junto a su esposa, quien también es bailarina profesional, con sus hijos como invitados especiales.

Celebridades como Questlove, Kerry Washington y Carrie Ann Inaba publicaron en las redes sociales sus mensajes de duelo.

“No tengo palabras, hombre. Que su familia encuentre resolución en este momento oscuro. Que todos encontremos paz mental en nuestra vida cotidiana. Todos los días es un camino sinuoso y es posible que nunca sepas quién está al límite”, publicó Questlove en Instagram.

“‘Twitch’ trajo alegría y amor a personas de todo el mundo a través de la música y el baile. Mi corazón está apesadumbrado hoy por su familia y por todos aquellos que lo conocieron y lo amaron”, publicó Washington también en Instagram.

“Era especial. Un buen hombre, un marido, un artista, un bailarín, un animador, una luz brillante... Era extraordinario. Podía hacer cualquier cosa y lo hacía con alegría, gracia y algo de arrogancia. ‘Twitch’, estoy perdido... mi corazón parece estar congelado... como si no quisiera exhalar, esperando que tal vez si no exhalo, alguien corrija este horrible error. Y todo volverá a estar bien”, publicó Inaba, juez de ‘Dancing with the Stars’, en Instagram.

El fallecimiento de Boss fue informado por primera vez por TMZ. Le sobreviven su esposa y tres hijos, concluyó el reporte de AP.

