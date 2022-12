¡Adiós Superman! Henry Cavill anuncia que no interpretará al héroe en la próxima película de DC Comics

Los fans de DC alrededor mundo recibieron una noticia triste y verdaderamente sorpresiva el pasado miércoles cuando Henry Cavill, el actor británico que ha dado vida a Superman en los últimos años, confirmó que ya no se volverá a poner la capa roja para interpretar al querido personaje en el Universo Cinematográfico Extendido de DC Comics, conocido como el DCU.

Los fans se quedaron atónitos, ya que Cavill había anunciado hace apenas un par de meses que volvería como el Hombre de Acero. El actor incluso hizo un cameo como Superman en una escena a mitad de los créditos finales de la nueva película del DCU, “Black Adam”, protagonizada por Dwayne Johnson.

En su cuenta de Instagram, Henry Cavill explicó a todos sus seguidores que había sostenido una reunión con el director, guionista y productor estadounidense, James Gunn, y con el productor británico, Peter Safran, quienes fueron escogidos como copresidentes y directores ejecutivos de DC Studios durante el mes de octubre.

Al respecto, escribió: “A pesar de todo, no volveré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso allá por octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto”.

¿Por qué Henry Cavill ya no será Superman?

El 24 de octubre, el intérprete de “Clark Kent” contó a los fans que regresaría como el amado superhéroe después de haber aparecido en “Black Adam”, algo que alegró a todos los seguidores de la historia.

Sin embargo, días después, Cavill anunció que renunciaba a su papel de Geralt de Rivia, el personaje al que estuvo dando vida en la popular serie de Netflix “The Witcher.”

Pero este miércoles, frente al asombro de todos, James Gunn afirmó que DC Studios se movería hacia una dirección distinta en futuros trabajos que involucraran a Superman, por lo que la participación de Cavill ya no sería necesaria.

“En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”, tuiteó Gunn. “Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes fans y hablamos de una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

¿Qué le dijo dijo Henry Cavill a los fans de Superman?

Luego de la mala noticia, el actor reflexionó sobre su trabajo como el icónico personaje y lo que este héroe representaba para todos:

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar que Superman sigue existiendo. Todo lo que representa sigue existiendo, y los ejemplos que nos da siguen ahí. Mi turno para llevar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, adelante y hacia arriba”.

Luego culminó con palabras de amistad para los nuevos directores ejecutivos: “James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los implicados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, concluyó.

