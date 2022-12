Maestra desarma a niño de 12 años que presuntamente disparó un arma en clase

FUQUAY-VARINA, NC (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Una maestra de escuela secundaria de Carolina del Norte dice que se debe hacer más después de que se vio obligada a desarmar a un estudiante de 12 años que supuestamente disparó un arma en su salón de clases.

Es el peor miedo de un maestro: un estudiante con un arma dentro de un salón de clases. Para Lynn Guilliams, profesora de lenguaje y literatura en la escuela secundaria Fuquay-Varina, ese temor se hizo realidad la semana pasada.

El Jueves por la mañana, un niño de 12 años supuestamente disparó un arma en clase y golpeó una ventana.

Guilliams dice que nunca escuchó el disparo, solo los gritos de otros maestros que le decían que saliera del pasillo y entrara a su salón de clases.

“Estaba empujando a los estudiantes a la esquina, para que pudieran alejarse de las ventanas y agacharse. Había un estudiante sentado en su asiento asignado y solo me miraba. Le dije: ‘Vamos, tienes que meterte en la esquina. Vamos.’ Y él se agachó y tomó un arma”, dijo.

Guilliams dice que el estudiante nunca la amenazó ni apuntó con el arma a nadie.

“Le dije: ‘¿Qué es eso?’ sabiendo muy bien lo que era. Pero luego, dijo: ‘Un arma’. Y le dije: ‘Quédate ahí. Me lo llevo ahora mismo. Y me acerqué y se lo quité. Él no peleó conmigo”, dijo.

Cuando la maestra le quitó el arma, olió a pólvora.

“Dije, ‘¿Por qué huele?’ Señaló directamente detrás de él y dijo: ‘Acabo de dispararle a la ventana’”, dijo.

Solo entonces Guilliams notó el agujero de bala y el vidrio roto. El arma había sido disparada momentos antes de que ella y sus estudiantes entraran corriendo.

“¿Dije por qué?’ Y él dijo: ‘Porque odio esta escuela y todo lo que hay en ella’”, dijo.

Guilliams dice que se quedó con el estudiante hasta que llegó la policía. Ella piensa que el agujero de bala en la ventana fue un grito de ayuda.

“Creo que si realmente hubiera querido dañar a una persona o personas, tenía muchas oportunidades”, dijo.

El estudiante de 12 años fue detenido y se le entregó una petición juvenil.

Seth Lanterman-Schneider, un hombre de 39 años, enfrenta cargos por no almacenar correctamente el arma utilizada en el tiroteo.

Incluso cuando otros regresaron a la escuela el Lunes, Guilliams dice que necesita más tiempo y terapia antes de estar dispuesta a regresar a su salón de clases. También dice que se necesita hacer más para evitar que ocurran incidentes como este.

“Como sociedad, como estadounidenses, debemos hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor, y tenemos que hacer más”, dijo.

También dijo que a las escuelas, incluidos los consejeros, las enfermeras y los maestros, se les pide que hagan más y más con muy pocos recursos.

