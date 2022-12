Famosa tiktoker murió en trágico accidente de auto en Florida

(TELEMUNDO ATLANTA).- Una estrella de TikTok identificada como Ali Spice, de 21 años, murió en un trágico accidente de auto en Florida.

Ali, cuyo verdadero nombre era Ali Dublin, era más conocida en la mencionada red social como ‘@alidxo’, quien acumuló más de 919 mil seguidores en esa aplicación, reseñó Mirror el martes.

Neyleen Ashley, reclutadora de Playboy, fue una de las muchas amigas que le rindió homenaje a Ali, a quien calificó como su “hija TikTok” en una publicación conmovedora. Mientras publicaba un video de ambas en su historia de Instagram, Neyleen escribió: “No estoy bien”, seguido de una serie de emojis de corazones rotos. “@alidspicexo, mi hija de TikTok y amiga. Te voy a extrañar mucho. Mi corazón está roto en un millón de pedazos en este momento”, expresó.

De acuerdo con el referido periódico, la publicación era una captura de pantalla de un video de TikTok, que incluía un montaje de videos que Ali y Neyleen habían grabado juntas y terminaba con un clip de Neyleen llorando. Cuando publicó el clip en TikTok, escribió: “mi @alidxo tengo el corazón roto”.

Otra mejor amiga de Ali, identificada como Ariane Avandi, publicó una serie de fotos y escribió: “Desconsolada ni siquiera comienza a describir cómo me siento en este momento. Ali, eres una de las almas más vibrantes, bellas por dentro y por fuera, genuinas y amorosas que he tenido el privilegio de conocer. Eres una amiga increíble y una mujer increíblemente talentosa y apasionada. Nunca olvidaré el impacto que tuviste en mi vida y en la de todos por ser tú. Siempre animas a los demás y traes alegría genuina a la vida de todos. Aunque estoy completamente devastada, cada recuerdo que tengo de nosotras me hace sonreír y reír. Eres amor y luz. Te amo por los siglos de los siglos. La Tierra perdió un ángel de la vida real... descansa en paz. Te amo tanto”.

Mientras tanto, algunos de los más de 90 mil seguidores de Ali en Instagram escribieron tributos a la estrella de TikTok quien trabajaba en Hooters, en los comentarios de sus últimas publicaciones: “Descansa, dulce niña”, “Descansa en paz, ángel”, “Un alma hermosa tomada demasiado pronto, viviremos al máximo por ti. Tan feliz de haberte conocido. Descansa tranquila”.

Mirror indicó que la camarera de Hooters había saltado al estrellato en TikTok, pero su cuenta ahora ha sido desactivada. La policía aún no ha reportado detalles del accidente fatal registrado en Florida, apuntaron Mirror y The Sun.

Sin embargo, Telecinco informó que la ‘influencer’ conducía su auto, donde iban dos pasajeros, cuando un conductor que se desplazaba en sentido contrario se estrelló contra ellos. En el acto, indicó ese medio, Ali y sus acompañantes fallecieron, mientras que el otro conductor escapó del sitio.

