¡Confirmado por él mismo! La final del Qatar 2022, será el último partido de Messi en un Mundial

Messi se ha convertido en una leyenda desde que debutó hace más de 15 años por primera vez en el Mundial Alemania 2006, batiendo récords en sus cuatro participaciones en el evento más importante del futbol masculino: la Copa del Mundo.

Pero, como en cada buena historia, todo tiene un final. Este martes se confirmó que la final del domingo será el último partido de Messi en un Mundial, tras declaraciones que él mismo ofreció al medio argentino Diario Deportivo Olé.

La final, ahora confirmada, será de Argentina vs Francia tras la derrota de Marruecos en la semifinal de este miércoles.

El rosarino espera ganar su primer Mundial con Argentina, los cuales no obtienen este título desde 1986. Ahora, toda la afición e incluso toda América se encuentran apoyando a la selección de Argentina, tras llevar al equipo a la victoria en un 3-0 en plenas semifinales contra Croacia el pasado martes.

En sus declaraciones para el diario Olé, Messi respondió cuáles eran las sensaciones de estar en la final del Mundial.

“Mucha felicidad, poder conseguir esto. Terminar mi recorrido en los Mundiales jugando mi último partido en una final. Es algo muy emocionante todo lo que viví en este Mundial, lo que vivió la gente, cómo lo está disfrutando la gente en la Argentina”.

Además, también le preguntaron si el domingo iba a ser su último partido en un Mundial, a lo que la estrella de fútbol respondió:

“Sí, seguramente que sí. Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Y terminar de esta manera, es lo máximo”.

A sus 35 años, Messi juega su quinto Mundial, superando los cuatro de los coterráneos Diego Maradona y Javier Mascherano. En 4 años, el mundial 2026 se disputará entre Canadá, México y Estados Unidos. Sin embargo, el legendario Messi ya tendría 39 años para ese momento por lo que él mismo ha considerado que no podrá participar.

Final del Qatar 2022: Messi le pide a la afición que confíen en él y en su selección

En este último mundial de Messi, sólo le pide confianza a su afición para el próximo partido Argentina vs Francia. La selección de Argentina está preparada para dejarlo todo en el Estadio Lusail, en la final de Qatar 2022 el próximo domingo.

“A la afición le digo que confíe, este grupo es una locura, vamos a jugar una final más del mundo, a disfrutar de todo esto. Me acuerdo de mi familia, como siempre digo, que es lo máximo para mí. Lo más importante, que me acompañó, siempre. Hemos pasado duras, buenas, y ahora me toca vivir una espectacular, disfrutando con la gente de acá y de Argentina, que debe ser una locura”.

