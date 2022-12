¿Qué pasó con FTX Exchange? Tras enorme criptofraude, arrestaron a su fundador en Las Bahamas

FTX Exchange solía ser vista como el rostro de la industria de criptomonedas, una empresa que, según se había informado, tenía un valor de $32 mil millones, un éxito que le valió el respaldo de diversas celebridades, así como patrocinios deportivos importantes. Sin embargo, podría terminar siendo uno de los fraudes de criptomonedas más grandes de la historia.

Sam Bankman-Fried de 30 años, fundador y ex director ejecutivo del gigante de las criptodivisas FTX, habría defraudado a sus inversores enviando dinero hacia su fondo privado de cobertura, registrado como Alameda Research LLC.

Además, pudo haber conspirado para cometer fraude electrónico contra sus clientes y prestamistas, según los cargos penales que fueron presentados en Nueva York y las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

¿Qué pasó con FTX Exchange? ¿Cómo se descubrió el fraude de criptomonedas?

Bankman-Fried solía ser el niño prodigio de la criptografía que llegó a estar en la portada de Forbes y Fortune convirtiéndose, además, en un importante donante demócrata.

No obstante, su imperio comenzó a caer el mes pasado, cuando un sitio de noticias centrado en criptomonedas publicó el balance de una empresa de inversión, también propiedad de Bankman-Fried, por lo que los clientes y agentes reguladores de FTX comenzaron a cuestionar fuertemente si sus préstamos e inversiones valían más que sus deudas. Además, exigían respuestas a la empresa sobre si podría pagar a quienes intentaran retirar su dinero.

Y, en cuestión de días, Bankman-Fried sorpresivamente renunció y FTX se declara en bancarrota. En una entrevista con The New York Times DealBook Summit, del 30 de noviembre, Bankman-Fried aseguró que no “trataba de cometer fraude contra nadie”.

Fundador de FTX es detenido en Las Bahamas: estos son los cargos presentados

A petición de los Estados Unidos, Bankman-Fried fue detenido esta mañana en Las Bahamas, sede de su empresa. Las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales en su contra y fue puesto bajo custodia en la ciudad capital, Nassau, poco antes de las 6:00 p.m. del lunes 12 de diciembre. Se espera que comparezca ante el tribunal de Las Bahamas este martes y que EE.UU. soliciten su extradición.

Por su parte, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, anunció en un comunicado que la nación isleña continuará realizando una investigación penal y regulatoria sobre el colapso de la FTX Exchange.

En cuanto a las imputaciones presentadas en contra de Bankman-Fried, un jurado del Distrito Sur de Nueva York lo acusó a de ocho cargos entre los cuales destacan conspiración para cometer fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer blanqueo de dinero, conspiración para cometer fraude de materias primas, fraude electrónico a prestamistas, fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas, conspiración para cometer fraude de valores, y conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.

Aunado a ello, la SEC le acusó, también en el Distrito Sur de Nueva York, de estafar a los inversores y enriquecer su fondo de cobertura Alameda Research LLC, revelando que había recaudado más de 1,800 millones de dólares de inversores de capital desde que fundó FTX en mayo de 2019, y que presuntamente “orquestó un fraude de un año para ocultar el desvío de los fondos de los clientes de FTX hacia Alameda”.

Los funcionarios de la SEC afirmaron que las investigaciones sobre otras violaciones de la ley de valores relacionadas con la supuesta mala conducta continúan en curso.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.