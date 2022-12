Hallan muerta con un balazo en la cabeza a la ‘influencer’ Maja Janeska

(TELEMUNDO ATLANTA).- Maja Janeska, una ‘influencer’ del mundo del maquillaje con más de 1 millón de seguidores en Instagram y quien, según los reportes iniciales, “a veces temía por su vida”, fue hallada muerta con un balazo en la cabeza.

Maja Janeska, una famosa maquilladora de 39 años, fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas en su casa de lujo en Bassonia Estate, en Johannesburgo, Sudáfrica, el 2 de diciembre, según reportó Mirror el sábado 10 de diciembre.

La víctima vivía con su pareja, Kyle Phillips, codirector de la compañía tabacalera Carnilinx. La policía dijo que Maja Janeska fue hallada en un dormitorio con una herida de bala en la cabeza.

Tras la muerte de la maquilladora, un miembro de la familia dijo a los medios locales que Maja Janeska a veces se preocupaba por ser asesinada, reseñó Mirror.

El pariente, quien deseaba permanecer en el anonimato, dijo: “Estamos desconsolados y en serio no sabemos qué hacer. Estamos en Europa y nuestras manos están atadas porque no podemos venir a Sudáfrica por problemas de visa. Maja está tirada en una morgue y no tenemos ni idea de lo que realmente está pasando”.

El miembro de la familia comentó que uno de los antiguos socios de Kyle Phillips les informó de su muerte y dijo que el suicidio era actualmente la probable causa, de acuerdo con el reporte del mencionado periódico.

La portavoz de la policía, Mavela Masondo, manifestó: “Al llegar a la dirección proporcionada, la policía encontró a una mujer en el dormitorio con una herida de bala en la cabeza. Había un arma de fuego junto a ella. Los paramédicos certificaron que la mujer había muerto”.

Kyle Phillips dijo que se estaba cepillando los dientes en el baño cuando escuchó un disparo proveniente de su habitación, según los informes. La policía no comentó quién era el dueño del arma de fuego con el argumento de que “podría poner en peligro la investigación”. Pero sí confirmó que se abrió una investigación sobre la muerte de la ‘influencer’.

Mirror indicó que Julius Malema, líder del partido político Economic Freedom Fighters, expresó: “No he hablado con Kyle, pero la conocía a ella muy bien. Éramos amigos. Era una dama muy encantadora, con visión de futuro”.

Nueve días antes de su muerte, Maja Janeska les dijo a los estudiantes universitarios que se mudó a Tanzania cuando tenía 19 años para trabajar en un hotel y durante ese tiempo aprendió swahili y comenzó una carrera como maquilladora y estilista.

En una publicación en Instagram el 22 de noviembre, la ‘influencer’ fue fotografiada con Bujar Osman, el ministro de Relaciones Exteriores de Macedonia del Norte. Ella comentó que la reunión tenía como objetivo “establecer relaciones diplomáticas entre mi país, la República de Macedonia del Norte, y mi segundo hogar, la República de Sudáfrica”.

La ‘influencer’ de Macedonia tenía 1,2 millones de seguidores en Instagram al momento de su muerte. La investigación sigue en curso, acotó Mirror.

