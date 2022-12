Nick Carter de los Backstreet Boys es acusado de violar a una menor autista en el 2001 y transmitirle VPH

Los malos momentos para Nick Carter parecen no terminar. Luego del sentido fallecimiento de su hermano, Aaron Carter, el integrante de los Backstreet Boys fue denunciado recientemente y las acusaciones parecen ser bastante graves.

Una mujer acaba de demandar al cantante alegando que la habría violado luego de un concierto realizado en el estado de Washington durante el 2001, cuando ella tenía 17 años, según se detalla en la demanda registrada el día jueves.

Dicha demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark en Las Vegas, lugar de residencia de Nick Carter, alegando que, producto de la violación, el artista la habría contagiado con el virus del papiloma humano, donde además se puntualiza que amenazó con “encarcelarla” si contaba lo ocurrido.

Graves acusaciones contra Nick Carter: la denunciante sufre de autismo y parálisis cerebral

La mujer que llevó a cabo la demanda reveló que fue una experiencia extremadamente traumática, ya que el cantante habría utilizado un “insulto particular” para mofarse de la discapacidad que ella sufre, producto de una parálisis cerebral, además de ser neurodivergente (autista).

“Él dijo que pondría a todos en mi contra porque era Nick Carter y que destruiría mi vida”, atestiguó la víctima en un comunicado de prensa que dio a conocer a través de Mark Boskovich, el abogado que está atendiendo su caso.

¿Qué pasó con Nick Carter? Detalles de la demanda de violación a una menor autista

Según los detalles del texto de la demanda, recopilados por NBC, tras un concierto en Tacoma (Washington) celebrado en febrero de 2001, Nick Carter, quien entonces tenía 21 años, atrajo a la menor, de 17, al autobús de gira.

Tras aceptar su ofrecimiento, él le invitó una bebida alcohólica, para luego obligarla a practicarle sexo oral en el baño del autobús y exigirle que “dejara de llorar”, que fue la reacción de la presunta víctima.

El cantante de los Backstreet Boys la habría violado por segunda vez en una cama ubicada en la parte de atrás del autobús, donde, según se especifica en la demanda, ella era virgen.

La demandante detalla que temía denunciarlo debido a las supuestas amenazas del cantante, y que, como resultado de la violación, contrajo VPH y, desarrolló además, depresión y actos de autolesión.

“Me estoy recuperando y estoy dispuesta a buscar justicia”, culmina la demandante en el comunicado. En esta demanda, la mujer exige más de 30,000 dólares en concepto de daños punitivos y compensatorios.

¿Qué dijo Nick Carter sobre las acusaciones de violación en su contra?

Esta no sería la primera vez que Carter se ve envuelto en un escándalo de esta naturaleza. En 2017, la cantante Melissa Schuman lo denunció por haberla violado en casa de unos amigos, en el año 2003, sin embargo, la demanda fue desestimada por los jueces.

Respecto a esta nueva demanda, Michael Holtz, abogado de Carter, consideró las acusaciones como “totalmente falsas” y “jurídicamente infundadas”.

“Fue manipulada para hacer falsas acusaciones sobre Nick y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo. Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista, no hay nada en absoluto en esta demanda, no dudamos que los tribunales se darán cuenta rápidamente”, expresó en un comunicado.

No obstante, aunque negó las acusaciones, la existencia de la demanda afectó directamente al grupo de cantantes, ya que un representante de ABC afirmó que el especial musical de los Backstreet Boys en navidad titulado “A Very Backstreet Holiday”, que estaba programado para transmitirse el próximo miércoles, no se emitirá en la cadena y en su lugar retransmitirán un programa de comedia.

