Muchos fallos de seguridad llevaron a la fuga de un recluso de Texas, Gonzalo López

HOUSTON (AP) — Una multitud de fallas de seguridad, como registros al desnudo inadecuados, restricciones mal aplicadas, escasez de personal y un entorno en el que los oficiales penitenciarios se volvieron complacientes crearon las condiciones que llevaron a la fuga de un recluso de Texas en mayo, lo que resultó en la muerte de cinco personas, según dos revisiones del incidente que se publicaron el jueves.

Después de que Gonzalo López, de 46 años, huyó de un autobús de la prisión el 12 de mayo durante una fuga en la que pudo liberarse de sus ataduras y atravesar un área enjaulada del vehículo. Permaneció libre durante tres semanas. Las autoridades mataron a tiros a López el 2 de junio, pero no antes de que matara a Mark Collins, de 66 años, y a sus cuatro nietos: Waylon Collins, de 18; Carson Collins, 16; Hudson Collins, 11; y Bryson Collins, 11, en el rancho de la familia cerca de Centerville, ubicado entre Dallas y Houston.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas, o TDCJ, realizó una revisión interna de la fuga y también contrató a una firma externa para realizar una revisión independiente.

Ambos informes encontraron que los oficiales penitenciarios que trabajaban en la Unidad Hughes, donde se alojaba López, y que estaban con él en el autobús habían violado los procedimientos al no desnudarlo adecuadamente y no asegurarse de que sus esposas estuvieran aseguradas y libres de manipulación.

Si se hubieran realizado las búsquedas adecuadas, es probable que hubieran encontrado lo que parecía una llave de esposas que López en un momento ocultó en su boca, así como dos armas de metal de 8 a 10 pulgadas que usó para cortar la rejilla de metal. de una puerta de seguridad, lo que le permitió adelantar al conductor, según los informes.

“El hecho es que si se siguió una de estas acciones de conformidad con la política existente, es probable que se pudiera haber evitado la fuga”, según una revisión independiente realizada por CGL Companies, con sede en Miami.

En su revisión interna, TDCJ descubrió varios errores. Los oficiales correccionales no usaron en López un dispositivo conocido como Escáner de seguridad de orificios corporales, o “silla BOSS”, que está diseñado para detectar rápidamente contrabando metálico dentro de las cavidades corporales de los reclusos. Las restricciones de las piernas se colocaron incorrectamente en López, dejándolas sueltas. Un dispositivo que se coloca entre las esposas para impedir que los reclusos como López accedan al ojo de la cerradura aparentemente no se colocó correctamente y no cubrió el ojo de la cerradura, lo que posiblemente lo ayudó a escapar.

Además, dos oficiales habían falsificado registros de búsqueda que indicaban que la celda de López había sido registrada cuando no lo había sido.

“La seguridad pública es la misión central de TDCJ y, como agencia, no logramos cumplir esa misión”, dijo el director ejecutivo de la agencia, Bryan Collier, en un comunicado. “La agencia ha trabajado diligentemente para responsabilizarnos, identificar las fallas que llevaron al escape y tomar medidas para garantizar que nunca vuelva a suceder”.

En el autobús, López, que había matado en nombre de los cárteles mexicanos de la droga, trató de reclutar a algunos de los otros 15 prisioneros a bordo para que se unieran a él, y les preguntó si estaban “listos para el rock and roll”, según los informes de TDCJ y CGL Companies, el revisor externo. Un recluso inicialmente dijo que sí, pero cambió de opinión después de darse cuenta de que López planeaba matar a los dos oficiales en el autobús, conducir el autobús hasta la Interestatal 45, secuestrar un automóvil, asesinar al ocupante y conducir hasta San Antonio hasta que la búsqueda se redujera, según los informes

Ambas revisiones encontraron que el personal de la Unidad Hughes “se había vuelto complaciente y eludió los procedimientos de seguridad a favor de completar responsabilidades apresuradamente de manera superficial. Estas fallas parecen haberse vuelto rutinarias y una cuestión de práctica regular en lugar de incidentes aislados”, según el informe de CGL.

CGL dijo que la fuga también podría haberse evitado si el personal de la Unidad Hughes “hubiera escaneado a López en la silla BOSS antes del transporte, una tarea que habría agregado menos de un minuto al proceso”.

Las conclusiones de las dos revisiones son similares a muchos de los hallazgos encontrados en una investigación publicada a principios de esta semana por Houston Chronicle y The Marshall Project. La investigación conjunta también encontró que el primer oficial de policía que llegó después del accidente del autobús no persiguió ni trató de dispararle a López mientras huía y, a pesar de encontrar señales de que López se estaba escondiendo en el área de Centerville, las autoridades no advirtieron a los residentes que López podía todavía estar en el área

Los informes de TDCJ y CGL mencionan brevemente la muerte de la familia Collins, pero no brindan información sobre si los residentes de Centerville deberían haber sido advertidos cuando se encontró el ADN de López dentro de una cabaña robada el 31 de mayo.

Collins y sus cuatro nietos, que fueron asesinados el 2 de junio, murieron a causa de disparos, heridas de fuerza aguda y puñaladas. Las autoridades dicen que después de matar a la familia, López robó un rifle estilo AR-15 y una pistola de su rancho, así como un camión que condujo unos 350 kilómetros (220 millas) hasta el condado de Atascosa, al sur de San Antonio. Allí lo mató la policía.

Abogados de la familia Collins hhan notificado a la agencia de Texas que planean presentar una demanda en su contra por las muertes.

Después de su investigación, TDCJ inició una acción disciplinaria contra más de 20 empleados y supervisores. La agencia ha realizado varios cambios de seguridad desde la fuga, incluido el aumento de la cantidad requerida de oficiales a tres en cada autobús de transporte y el inicio de la instalación de equipos de videovigilancia en los autobuses.

CGL también hizo varias recomendaciones, incluida la sugerencia de que TDCJ reconfigure los autobuses de transporte para mejorar la seguridad y desarrollar estrategias para reducir las vacantes de su personal. En el mes anterior a la fuga de López, el 43% de los puestos de oficiales correccionales en la Unidad Hughes estaban vacantes.