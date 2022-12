Gran controversia sobre entradas al concierto de Bad Bunny en México

(CNN) - En méxico, la procuraduría federal del consumidor abrió una investigación contra Ticketmaster México, tras denuncias de usuarios que afirman ser víctimas de cancelación y duplicación de boletos digitales.

Algunos de los seguidores del astro puertorriqueño Bad Bunny, que se presentará este viernes y sábado en el Estadio Azteca de la capital mexicana, temen ser víctimas de esta situación.

“Mis hijos querían ir a ver a Bad Bunny. Todos los días nos metimos a ver si ticketmaster liberaba algunos boletos. De casualidad el sábado pasado encontramos que liberaron boletos y compré cuatro”, Georgina García, usuaria de Ticketmaster México.

Georgina García teme que los cuatro boletos digitales que adquirió para asistir al final de la gira “World’s Hottest Tour” de Bad Bunny este fin de semana en la capital mexicana sean cancelados, duplicados o su impresión no esté a tiempo, tal como ha sucedido con otros usuarios de la plataforma Ticketmaster méxico para distintos conciertos.

“Hablé a mi banco para que ya pagaran eso porque tenía necesidad de que me liberaran esos boletos, a partir de ahí, el banco los liberó, y a partir de ahí no pudo imprimirlos. Les llamo, les mando tuits, les escribo y hasta ahorita no puedo liberarlos”, dijo Garcia.

Este caso se suma al decenas de personas en méxico que, mediante redes sociales, exigen a ese famoso sistema de venta de boletos que libere las entradas para su impresión, y una respuesta ante casos de duplicación y cancelación de éstas.

Yuriko Montes es otra de las usuarias que vivió una amarga experiencia la semana pasada, luego de que al llegar al concierto del astro boricua del reggaeton, daddy yankee, se encontrara con una desagradable sorpresa.

La procuraduría federal del consumidor de México, profeco, ya alista una demanda colectiva contra Ticketmaster México.

Los usuarios afectados por cancelación de evento pueden denunciar a través de una página habilitada por esa institución.

Según profeco, desde el 2018 hasta Octubre de este año, esa procuraduría ha recibido 433 quejas de usarios sobre irregularidades con dicha plataforma.

El titular de la profeco, ricardo sheffield, dijo este jueves a la prensa que ya se analiza cuáles de estas denuncias son de carácter penal y cuáles son responsabilidad de ticketmaster.

Ticketmaster no ha respondido a la solicitud de información de cnn formulada por teléfono y por correo electrónico.

Por su parte, ocesa, la empresa promotora para la que ticketmaster de méxico trabaja como subsidiaria y es responsable de la mayoría de los eventos musicales en méxico declinó hacer comentarios.

Esta situación en méxico se presenta luego de que en estados unidos admiradores de la estrella pop taylor swift demandaran a live nation por una caótica venta de boletos de la gira “the eras tour”.

Aquellas irregularidades afectaron a miles de fans de la cantautora, que no pudieron comprar entradas.

El año pasado live nation adquirió el 51% de las operaciones de la mexicana ocesa, es decir, es el accionista mayoritario.