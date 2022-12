Bad Bunny anuncia retiro temporal de la música e informa a partir de cuándo

(TELEMUNDO ATLANTA).- A pesar de estar en la cima del éxito, el archiconocido cantante Bad Bunny anunció su retiro temporal de la música, por lo que sus conciertos culminarán este año tras los eventos previstos en México como parte de su gira World’s Hottest Tour.

En entrevista con la revista Billboard, donde protagonizó la portada este mes, el intérprete de ‘Tití me preguntó’ dijo que descansará en 2023 para darle un respiro a su cuerpo y enfocarse en su salud.

Bad Bunny anunció que estará tomándose un descanso en el 2023 - Billboard 🥺🫶🏼 pic.twitter.com/pZc84pDPZ7 — 🌴BadBunnyTour🌴 (@tourbadbunny) December 8, 2022

Aunque está consciente de su fama mundial y de que varios artistas quieren trabajar con él, decidió tomarse el descanso el próximo año por su propio bienestar emocional, aunque comentó que aceptará grabar con otros en el estudio, pero sin preocuparse por los tiempos.

“El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión”, expresó el puertorriqueño en la entrevista, también citada por El Universal.

Bad Bunny contó que la razón por la que decidió tomarse un descanso es porque perdió la voz en un reciente concierto en Argentina.

“Fue de repente, como un clic. Como la temperatura o algo así. Parece que una de mis cuerdas vocales estaba sufriendo y boom, sucedió. Y pensé: ‘Esto no puede estar pasando. Esta gente me está dando la energía más cabrón. Es la audiencia más eufórica que he tenido en toda la gira, ¿y voy a perder la voz? No es posible’”, relató. En el acto, dejó el escenario, bebió un té, efectuó ejercicios vocales y regresó.

Ese episodio lo llevó a concretar su pausa temporal en el venidero año. “El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos y voy al estudio, pero no hay presión”, acotó.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.