Jacky Bracamontes revela el bochornoso incidente que sufrió en pleno rodaje

(TELEMUNDO ATLANTA).- La conductora televisiva Jacky Bracamontes reveló un bochornoso incidente que sufrió en pleno rodaje: se enredó con su vestido y fue a dar al suelo.

La también actriz mexicana compartió el video en su Instagram, donde comentó que nunca le había pasado algo similar en su trayectoria artística. Sin embargo, se lo tomó de la mejor manera y decidió mostrar la grabación a sus más de 8 millones de seguidores.

El peculiar episodio ocurrió recientemente durante el rodaje del mensaje navideño de Telemundo, cuando grababa su escena junto a Carlos Adyan, conductor del programa ‘En Casa con Telemundo’.

“En mi vida me había pasado algo así… pues siempre hay una primera vez”, escribió Jacky Bracamontes en la publicación en Instagram.

Algunos de sus compañeros del canal hicieron comentarios jocosos, donde estaban “culpando” a Carlos Adyan por haberla “empujado”.

“Yo vi clarito que la empujaste Carlos Adyan (lo bueno es que Jacky Bracamontes tiene buenas bolsas para esos impactos)”, manifestó el diseñador David Salomón. Por su parte, Jimena Gallego expresó: “Yo la vi en vivo y me espanté porque sonó duro la caída y luego silencio… Y el silencio era porque Jacky no podía ni hablar de la risa. Ya que vimos que no se había roto nada sonaron las risas”.

El propio Carlos Adyan comentó en el post: “Yo no te tiré, qué chismoso… juzguen ustedes”, mientras que la presentadora televisiva Myrka Dellanos escribió: “Me rio sólo porque estaba ahí y sé que estabas bien”.

Los comentaros de los fanáticos tampoco se hicieron se esperar y entre los mensajes se pueden leer: “Pero mujer nada se te ve mal, ni una caída. Yo me caigo y parece que el Mundo se acabó. Siempre bella”, “Eso es caer con gracia, no cualquiera”, “Jajaja, ella se va cayendo y se va riendo. Gracias a Dios no fue grave, cosas que pasan”, “No importa, te quedó bien el matazo”.

Por fortuna, Jacky Bracamontes no resultó lesionada y todo quedó en un peculiar incidente para el recuerdo.

