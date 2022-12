Vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por casos de corrupción

Un tribunal argentino, condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel y la inhabilitó para ejercer cargos públicos en un sonado caso de corrupción.

La popular vicepresidenta, quien goza de inmunidad temporal debido a su cargo actual, no se enfrentará a penas de prisión inmediatas y se espera que apele la sentencia, siendo probable que el caso pase años extendiéndose por tribunales superiores.

Técnicamente, podría presentarse a las elecciones mientras estén pendientes los recursos, pero el martes dijo que “no sería candidata a nada” en las elecciones generales del próximo año.

¿De qué se acusa a Cristina Kirchner?

Fernández de Kirchner, quien fue presidenta de Argentina durante dos mandatos entre 2007 y 2015 y cuenta con una multitud de seguidores que la consideran un modelo a seguir, se enfrentó a acusaciones de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su presidencia. Ella ha negado las acusaciones y ha calificado al tribunal de “pelotón de fusilamiento”.

En una sentencia retransmitida en directo, los jueces del Juzgado Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires declararon a Cristina Kirchner culpable como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.”

Los fiscales habían alegado que se entregaron contratos de obras públicas al magnate de la construcción y su aliado, Lázaro Báez, quien canalizó el dinero hacia Cristina Fernández de Kirchner y su difunto marido Néstor Kirchner, también expresidente. Los defensores de la vicepresidenta sostienen que es víctima de una persecución judicial.

Cristina Kirchner condenada a prisión ¿Cuáles fueron sus declaraciones?

“Está claro que la idea siempre fue condenarme”, dijo Fernández de Kirchner en un vídeo en directo en su plataforma de YouTube tras la sentencia. “Esto es un Estado paralelo y una mafia judicial”.

La vicepresidenta sugirió (aunque no lo dijo rotundamente) que apelará el veredicto, agregando que el verdadero impacto vendría de ser inhabilitada para cargos electivos.

“En 2023 no seré candidata a nada, ya no tendré privilegios”, dijo, añadiendo que dimitirá cuando termine el actual mandato gubernamental en diciembre del año que viene. “Mi nombre no va a estar en ninguna papeleta”.

Los abogados dijeron que Cristina Fernández de Kirchner no iría a la cárcel en breve debido a un probable largo proceso de apelación y a su inmunidad mientras ejerce como vicepresidenta. Tendría que abandonar o ser destituida de su cargo antes de poder ser enviada a prisión.

“Ella es una de las funcionarias cuya destitución requiere un juicio político”, dijo el abogado Alejandro Carrio, añadiendo que los tribunales superiores podrían pasar años revisando las apelaciones hasta llegar al Tribunal Supremo. “No veo que el proceso con un caso de esta magnitud lleve menos de tres años”.

