Penélope Menchaca estalla en llanto al hablar de la muerte de su nieto en programa en directo

(TELEMUNDO ATLANTA).- En una conmovedora transmisión en directo, Penélope Menchaca, una de las nuevas conductoras televisivas del programa ‘Hoy Día’, no pudo contener las lágrimas al hablar del dolor que enfrentan ella y su familia por la muerte de su nieto recién nacido.

La también actriz mexicana compartió en el programa de Telemundo el tema que hasta ahora no había tratado públicamente, pero un video que le envió su hija Yania para desearle éxito en este nuevo reto ocasionó que revelara su experiencia.

“Felicidades en tu nuevo programa, sé que te va a ir de maravilla. Nada más quería decirte que te amo y que sigas brillando tan fuerte como esa estrella que está del lado de la luna. Te amo”, fue el mensaje que le envió una de sus hijas, el cual provocó que Menchaca estallara en llanto.

La estrella a la que se referían era su nieto Carlo, quien murió en septiembre tras ser hospitalizado por un problema cardíaco. “He pasado los peores meses de mi vida, no se los deseo a nadie”, manifestó la conductora visiblemente afectada.

En la transmisión, relató: “En diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón. Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones porque de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal, tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”.

Menchaca dijo que su nieto solía sonreír mucho a pesar de que permaneció recluido en el centro de salud la mayor parte de su corta existencia. Mencionó que el dolor no era solo por las condiciones del bebé, sino también por ver que su hija ni siquiera podía ponerse de pie por el sufrimiento de su pequeño en aquel entonces.

“La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija, simplemente que es diferente, es que sufro como abuela porque obviamente el perder a mi nieto es terrible, pero el ver a tu hija (…) que no hay un dolor más grande… Mi cerebro todavía no lo entiende”, narró Menchaca.

En ese momento, Adamari López y Lourdes Stephen, compañeras en la conducción del programa, se acercaron a ella para abrazarle y demostrarle su apoyo ante tal desgarrador suceso.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.