Alicia Machado celebró sus 46 años con sensual foto ‘free nipple’

(TELEMUNDO ATLANTA).- La actriz y presentadora televisiva Alicia Machado festejó su cumpleaños número 46 con unas sensuales fotografías al estilo ‘free nipple’, es decir, sin sostén.

La venezolana celebró su cumpleaños el martes, cuando lo anunció a través de dos imágenes donde demostró una vez más la belleza que la hizo ganar el Miss Universo en 1996 y que se mantiene intacta.

Alicia Machado posó al estilo ‘free nipple’ al exhibirse con un top blanco sin sostén y un nuevo corte de cabello. En la descripción del post comentó: “Qué vueltas da la vida, cada año que pasa, te deja un sinfín de experiencias que no son más que los desafíos que nos toca enfrentar, unos te hacen mejor persona y otros te enfrentan a tus miserias. ¡Si no te valoras, no te conoces, si no te conoces, no evolucionas!”.

A su vez, agregó: “Agradecida y con una inmensa energía de volver a empezar y sobre todo de amar y construir armonía y belleza a mi alrededor. Happy birthday to me. Disfrutarme a plenitud será mi nueva realidad. Gracias por tantos mensajes de felicitaciones y de bendiciones. Los amo con todo mi corazón”.

El lunes, Alicia Machado asistió como invitada al programa ‘Hoy Día’, de Telemundo, donde recordó que ser la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en 2021 significó “un reto de autocontrol, autosanación” y “un reto de autorrespeto para con el público”, donde aprendió realmente “quién es Alicia Machado”.

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ arranca el 17 de enero y entre sus primeros participantes confirmados están Paty Navidad, Aylin Mujica y Arturo Carmona.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.