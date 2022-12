Murió actor Quentin Oliver Lee a sus 34 años

(TELEMUNDO ATLANTA).- Quentin Oliver Lee, reconocido actor de Broadway quien interpretó el papel principal en la gira nacional de ‘El Fantasma de la Ópera’, murió a sus 34 años tras luchar contra el cáncer de colon en etapa 4.

El deceso ocurrió el jueves, según confirmó la esposa del actor, Angie Lee Graham, en el Instagram del artista, reseñó The Hollywood Reporter, citado también por Wokv el domingo 4 de diciembre.

“Él tenía una sonrisa en su rostro y estaba rodeado de sus seres queridos. Fue pacífico y perfecto”, manifestó Graham en la publicación, junto a unas fotografías donde el actor sostenía a su hija, Samantha, acotó Entertainment Tonight.

La carrera de Quentin Oliver Lee comenzó al encarnar el rol principal de ‘El fantasma de la ópera’ en diciembre de 2017, detalló People. También fue suplente en el musical de Broadway ‘Prince of Broadway’ en 2017 y apareció en ‘Caroline, or Change’ en 2021. También estuvo en ‘Oratorio for Living Things’, que se estrenó en marzo y tuvo una duración de dos meses, mencionó The Hollywood Reporter.

En el portal Caring Bridge, el actor había anunciado en junio que le diagnosticaron cáncer de colon a finales de mayo, y contó que había tenido COVID-19 a principios de mes, pero después de dos semanas sus síntomas no desaparecieron. Entonces, luego de que un médico lo evaluó, el actor fue diagnosticado con cáncer, explicó The Hollywood Reporter.

‘The Phantom of the Opera’ dijo en su página verificada de Instagram: “La familia Phantom se entristece al enterarse del fallecimiento de Quentin Oliver Lee. Quentin (dirigió) brillantemente nuestra gira por América del Norte en 2018. Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Quentin”.

