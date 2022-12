Hoy pedirían que Chyno Miranda sea inhabilitado legalmente para evitar que se case

(TELEMUNDO ATLANTA).- Alcira Pérez, madre del cantante Chyno Miranda, solicitaría ante la Fiscalía este lunes que su hijo sea inhabilitado legalmente para evitar que pueda casarse, como se rumoró en redes sociales la semana pasada.

En una entrevista con el periodista Vladimir Villegas, del medio venezolano MundoUR, el abogado Horacio Morales, que lleva el caso, indicó que Alcira Pérez pedirá a la Fiscalía que se inhabilite al artista.

“El día lunes estará entrando una solicitud de inhabilitación con la práctica de médicos profesionales por parte de la ciudadana”, manifestó Morales el jueves pasado al referido medio.

De acuerdo con el jurista, incluso el Estado venezolano creería que Chyno Miranda no goza de sus plenas facultades. Y esto ocurrió en medio de los rumores que indicaban que Astrid Falcón, novia del intérprete de ‘Quédate conmigo’, estaba planeando su matrimonio civil para el fin de semana, sin embargo, quedó solo en rumores.

“Esto lo denunciamos porque sería muy grave (…). Es una persona que por el propio dicho de la ciudadana Astrid carece en cualquier momento de todas sus facultades mentales, imagínese lo grave”, expresó el abogado a MundoUR.

En la entrevista, Alcira Pérez manifestó su preocupación por el supuesto “desespero” de Chyno Miranda para concretar el matrimonio. “Yo no digo que no se case, solo que esté en todas sus facultades mentales para hacerlo”, acotó, según la reseña del mencionado medio de comunicación.

Y al referirse a la actual condición de salud del cantante, declaró: “Yo no tengo conocimiento de que le estén haciendo tratamiento. Él a mí me dijo que sí le están dando medicamentos, pero no sabe lo que le están dando, cuando él tiene una buena memoria”. Alcira Pérez también ha responsabilizado en el pasado a Astrid Falcón por la adicción de su hijo.

Chyno Miranda celebró el 15 de noviembre su cumpleaños número 38 en la clínica ‘El Cedral’ donde está recluido en Caracas, luego de que fuese trasladado por orden judicial desde el centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’, donde había permanecido los últimos meses.

