Miss Bolivia pierde la corona y le exigen devolver premios por presuntos comentarios discriminatorios contra sus compañeras

(TELEMUNDO ATLANTA).- María Fernanda Pavisic, actual Miss Bolivia y aspirante al Miss universo, perdió la corona al ser destituida por presuntamente emitir comentarios discriminatorios contra sus compañeras del certamen.

Ahora María Fernanda, de 23 años, deberá devolver la corona y todos los premios y reconocimientos que ha obtenido durante su reinado.

Promociones Gloria, que organiza el Miss Bolivia, dijo que la modelo emitió comentarios racistas y discriminatorios contra compañeras que compiten por el Miss Universo, lo que incumple las cláusulas y reglas que ella debía seguir como representante de su país, según reseñó People en Español.

“(Emitir públicamente) expresiones inapropiadas sobre sus pares candidatas al Miss Universo, dañan la imagen del título y de la organización”, manifestó la organización en un comunicado citado por el referido medio.

En un video que circuló en Instagram y que ya habría sido eliminado, la modelo boliviana criticó negativamente a las misses de otros países con quienes iba a enfrentarse en el Miss Universo el 4 de enero en Nueva Orleans, Luisiana.

En la grabación, supuestamente calificó como “viejas” a sus contrincantes de Paraguay, Brasil y El Salvador, comentó que las modelos de Ecuador, Aruba y Curaçao pertenecían a la categoría de “gracias por participar”, que Miss Venezuela y Miss Perú parecían “transexuales” y que Miss Argentina parecía “Miss Potosí”, en aparente alusión despectiva a esa región de su propio país, de acuerdo con un reporte del Daily Mail.

Miss Bolivia se defiende

Tras el escándalo y la decisión de ser destituida como Miss Bolivia, ella misma se defendió a través de una publicación que efectuó en Instagram el viernes y para la cual bloqueó los comentarios.

“La decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios, ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie. Me parece inaudito que en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia”, expresó.

En el mensaje, añadió: “Creo, además, que se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo. Aprovecho para agradecer a todas las personas y organizaciones que me expresaron su respaldo en este momento tan difícil”.

Promociones Gloria designó a María Camila Sanabria, segunda en el certamen de Miss Bolivia, como la nueva soberana y quien participará en Miss Universo 2023, precisó la agencia de noticias AP.

