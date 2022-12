¡Fuera de Twitter otra vez! Elon Musk cancela la cuenta de Kanye West por “incitar a la violencia”

Elon Musk tomó la rápida decisión, la madrugada del viernes, de cancelar la cuenta de Kanye West a solo un mes de haber regresado a la red social.

¿La razón? Un tweet donde mostraba una imagen con “incitación a la violencia” que rompió las reglas de la plataforma y que no quedó del todo clara para algunos usuarios.

“Hice lo mejor que pude. A pesar de eso, volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida”, expresó el CEO de la plataforma, luego de que Ye publicara: “YE24 LOVES EVERYONE #LOVESPEECH”, acompañado una imagen de lo que parecía ser la fusión entre la estrella de David y una esvástica, el reconocido símbolo de los nazis.

Esta sería la segunda vez que Kanye es baneado de Twitter, la primera ocurrió a raíz de los comentarios antisemitas que hicieron que los antiguos propietarios de Twitter tomaran la decisión de eliminarlo de la red social, lo que llevó también a Balenciaga y Adidas a cancelar sus contratos con el rapero.

Ye, como se le conoce legalmente, estuvo la semana pasada en Mar-a-Lago, en la residencia del expresidente de EE.UU., Donald Trump, en una cena junto a Nick Fuentes, un controversial nacionalista y negacionista del holocausto; reunión que ha sido desaprobada incluso por sectores del partido Republicano al que Trump pertenece.

Al respecto, el expresidente Trump escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Así que ayudo a un hombre con serios problemas, que resulta ser negro… permitiéndome su solicitud de una reunión en Mar-a-Lago, a solas… El hombre aparece con 3 personas, dos de las cuales no conocía, la otra es una persona política que no he visto en años. Le dije que no se postulara para un cargo. Es un desperdicio total de tiempo. No puede ganar”.

¿Qué dijo Kanye West? Las declaraciones que avivaron la polémica

La suspensión de su cuenta se produce tras la participación de West en un programa de extrema derecha llamado Infowars, donde defendió abiertamente a Adolf Hitler, y, además, desestimó la existencia del Holocausto judío reforzando algunos estereotipos antisemitas.

En cierta parte de la entrevista, Alex Jones, el conductor de Infowars, comentó que Ye “no merecía ser demonizado”, ya que “no era Hitler ni un nazi”, a lo que el rapero contestó: “Bueno, también veo cosas buenas sobre Hitler. Terminé con las clasificaciones. Cada ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler”.

Además, agregó: “No me gusta la palabra ‘maldad’ al lado de los nazis. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis (...) Lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas”, concluyó añadiendo que es “fácticamente incorrecto” que Hitler haya asesinado a seis millones de judíos.

Incluso Joe Biden condenó los comentarios de Kanye West: “El silencio es complicidad”

El presidente Biden rechazó recientemente las acotaciones antisemitas del rapero a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió:

“Solo quiero dejar en claro algunas cosas: el Holocausto sucedió. Hitler era una figura demoníaca. Y en lugar de darle una plataforma, nuestros líderes políticos deberían llamar y rechazar el antisemitismo donde sea que se esconda. El silencio es complicidad”.

