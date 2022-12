Copa del Mundo Qatar 2022: Estos son los 8 partidos que definirán los cuartos de final

Desde el 20 de noviembre, los fanáticos del fútbol alrededor del mundo han podido disfrutar de los 48 partidos continuos que fueron parte de la primera fase de la Copa del mundo Qatar 2022.

Hoy, esa fase de grupos ha llegado a su fin con los últimos enfrentamientos de los grupos G y H. Por el grupo H jugaron Corea del Sur vs Portugal y Ghana vs Uruguay, así mismo por el grupo G, se enfrentaron Serbia vs Suiza y Brasil vs Camerún.

Cabe destacar que Portugal y Brasil ya estaban clasificados para octavos de final, ya que estos equipos habían logrado mantenerse con la mayor cantidad de puntos en la tabla de clasificaciones de sus respectivos grupos.

¿Cuáles fueron los últimos equipos clasificados para octavos de final?

En los ultimos partidos del grupo H, Corea del Sur se enfrentó a Portugal y logró ganarle con un 2-1, lo cual es una gran sorpresa para todos, ya que Portugal no había perdido ningún partido hasta el momento.

Dicha victoria le permitió a Corea del Sur clasificarse para octavos de final, ya que a pesar de que Uruguay logró anotar 2 goles y vencer a Ghana con un 2-0, el equipo uruguayo acumuló el puntaje necesario para clasificar.

Esto da como resultado que Portugal quedara como el 1ero y Corea del Sur como el 2do equipo del grupo H para los octavos de final de la Copa del Mundo 2022.

Por su parte, en los partidos del grupo G, Suiza se enfrentó a Serbia y le ganó con 3 goles a 2, lo que ayudó a Suiza a llegar a 6 puntos para clasificarse para los octavos de final. Al mismo tiempo, Camerún jugaba contra Brasil y aunque pudo ganarle este partido con al invicto Brasil, Camerún no consiguió pasar a los octavos.

De esta forma, Brasil queda en el 1er lugar y Suiza en el 2do lugar del grupo G y definen su puesto en los partidos de octavos de final.

Partidos de octavos de final Copa mundial 2022: Fecha, lugar y hora

Sábado 3 de diciembre

Países Bajos vs EE. UU

Hora (ET/GMT): 10 a.m. / 3 p.m.

Estadio: Khalifa Int’l

Argentina vs. Australia

Hora (ET/GMT): 2 p.m. / 7 p.m.

Estadio: Ahmad Bin Ali

Domingo 4 de diciembre

Francia vs Polonia

Hora (ET/GMT): 10 a.m. / 3 p.m.

Estadio: Al Thumama

Inglaterra vs Senegal

Hora (ET/GMT): 2 p.m. / 7 p.m.

Estadio: Al Bayt

Lunes 5 de diciembre

Japón vs Croacia

Hora (ET/GMT): 10 a.m. / 3 p.m.

Estadio: Al Janoub

· Brasil vs Corea del Sur

Hora (ET/GMT): 2 p.m. / 7 p.m.

Estadio: Stadium 974

Martes 6 de diciembre

Marruecos vs España

Hora (ET/GMT): 10 a.m. / 3 p.m.

Estadio: Education City

Portugal vs Suiza

Hora (ET/GMT): 2 p.m. / 7 p.m.

Estadio: Lusail

Mañana, todos atentos al comienzo de los esperados octavos de final, donde se definirán los equipos que jugarán en cuartos de final ¡y después a las semifinales de la Copa Mundial de FIFA 2022!

