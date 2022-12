Murió “en paz” Christine McVie, cantante de Fleetwood Mac

(TELEMUNDO ATLANTA).- Christine McVie, la vocalista, compositora y tecladista británica de la banda Fleetwood Mac cuya conmovedora voz de contralto ayudó a definir clásicos como ‘You Make Loving Fun’, ‘Everywhere’ y ‘Don’t Stop’, murió “en paz” el miércoles a sus 79 años.

Su muerte fue anunciada en las redes sociales de la famosa agrupación. No se reveló la causa del deceso u otros detalles, pero un comunicado de su familia en Facebook señalaba que había “fallecido pacíficamente en un hospital esta mañana” acompañada de sus seres queridos tras una “breve enfermedad”.

El mensaje agregó: “Les pedimos amablemente que respete la privacidad de la familia en este momento tan doloroso, y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada que fue amada universalmente”.

“Era realmente única, especial e inconmensurablemente talentosa”, manifestó también la banda en un comunicado publicado en sus redes sociales en el que definieron a McVie como “la mejor música que cualquiera podría haber tenido en su banda y la mejor amiga que cualquiera pudo tener en su vida”.

McVie fue una presencia y personalidad constante en la agrupación famosa por sus frecuentes cambios de alineación y personalidades volátiles entre cuyos integrantes también destacan Stevie Nicks y Lindsey Buckingham.

Durante sus años de mayor popularidad, de 1975-80, la banda vendió decenas de millones de álbumes y era una fuente de fascinación para los fans al transformar sus batallas personales en canciones melódicas y pegajosas. La misma McVie estuvo casada con el bajista John McVie, y su ruptura — junto con la separación de Nicks y Buckingham — fue célebremente documentada en su álbum ‘Rumours’ de 1977, uno de los más populares de todos los tiempos.

Fleetwood Mac, cofundada por el baterista Mick Fleetwood en 1967, fue incorporada al salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Entre los múltiples éxitos del grupo destacan ‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ y ‘Little Lies’.

