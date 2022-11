Las candentes fotos de Belinda frente al espejo

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante Belinda ha cautivado a más de uno de sus 15 millones de seguidores en Instagram con una candentes fotografías que se tomó frente al espejo.

“No sabía cuál subir y las subí todas”, escribió únicamente Belinda en la descripción de una publicación de 10 fotografías donde se mostró vistiendo un ajustado y corto vestido negro sobre una cama y frente a un espejo.

Las sensuales imágenes de la también actriz de 33 años atrajeron la atención de sus fanáticos, pues hasta este miércoles el post tiene más de 1 millón de reacciones y 9 mil comentarios.

Entre los mensajes que le han dejado los usuarios se pueden leer: “La voy a bloquear por el bien de mi relación”, “Con razón se tatúan”, “Eres una mujer muy guapa y con mucho porte, cuando decidas volver a tener pareja, fíjate en los sentimientos, sí, pero que físicamente esté a tu nivel. Ya ves que lo corrientito luego les brota”, “Pues en todas se ve usted muy hermosa. Saludos, Beli”, “Eres hermosa de pies a cabeza. Incomparable”.

Por otra parte, en su más reciente publicación, Belinda le dio la bienvenida a un nuevo miembro de su familia: un gatito.

“Bienvenido a la familia, Glen, gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no sé mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi. Si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y cómo poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz. Aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que los gatos son más independientes y eso me da más ansiedad”, contó la cantante.

