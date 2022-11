Equipos que han clasificado a octavos de final Copa del Mundo 2022: ¿Cómo será el cruce de octavos en Qatar?

Los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial están en su ronda final y 10 países ya clasificaron a los octavos de final de la Copa del Mundo 2022.

Francia se convirtió en el primer país en clasificar para los octavos de final tras vencer a Dinamarca en su segundo partido de la fase de grupos, rompiendo con la ‘maldición del campeón’ con una victoria por 2-0. Australia se unió a Francia como el segundo equipo en llegar a los octavos de final después de vencer a Dinamarca en la última jornada.

Brasil y Portugal siguieron su ejemplo, con victorias sobre Suiza y Uruguay respectivamente. Por Brasil, fue Casemiro quien pisó el acelerador y anotó con un derechazo en el minuto 83 para ganar el partido.

Portugal, por otro lado, casi vio a Cristiano Ronaldo abrir el marcador con un gol de cabeza, pero luego se aclaró que el centro de Bruno Fernández realmente no recibió un contacto de Ronaldo. En la segunda mitad, Bruno volvió a encontrar la red, desde el punto penal, impulsando a su equipo a los octavos de final.

En el primer día de la tercera jornada, Países Bajos también aseguró su lugar en los octavos de final, con una victoria por 2-0 sobre el anfitrión Qatar, mientras que Senegal venció a Ecuador por 2-1 para confirmar ambos puestos del Grupo A en los octavos de final.

Del Grupo B, Inglaterra venció a Gales 3-0, con Marcus Rashford y Phil Foden anotando para clasificarse como el primero del Grupo B, mientras que Estados Unidos venció a Irán 1-0 para terminar como el segundo equipo en clasificarse del grupo.

Por el Grupo C, en su último partido de fases de grupos, Argentina logra vencer a Polonia con un 2-0, no obstante, Polonia si logra clasificar a octavos de final ya que lamentablemente a pesar de ir ganando, México no logró impedir que Arabia Saudita anotara 1 gol en tiempo extra, lo que clasificó automáticamente a Polonia dejando fuera tanto a México como a Arabia Saudita.

Equipos que han clasificado para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA

Los siguientes, son los de equipos que han logrado clasificar para los octavos final de la Copa del Mundo 2022, hasta hoy 30 de noviembre:

Grupo A: Países Bajos, Senegal

Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos

Grupo C: Argentina, Polonia

Grupo D: Francia, Australia

Grupo G: Brasil

Grupo H: Portugal

¿Cuáles serían los cruces de octavos de final en Qatar 2022?

Países Bajos vs Estados Unidos

Argentina vs Australia

Francia vs Polonia

Inglaterra vs Senegal

1ª grupo E vs 2ª grupo F

1ª grupo G vs 2ª grupo H

1ª grupo F vs 2ª grupo E

1ª grupo H vs 2ª grupo G

