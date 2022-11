¡Se salvó de la cárcel en Qatar! Presidente de la FIFA ayudó al aficionado que entró al campo con bandera LGBTI

No han transcurrido ni 10 días desde el comienzo del Mundial Qatar 2022, pero hasta ahora han ocurrido varios momentos icónicos y dignos de recordar.

Mario Ferri es el protagonista de una memorable imagen: un hombre con una camisa de Superman y dos mensajes de apoyo: “save Ukraine” y “Respect for Iranian Woman”, corriendo en un estadio de Qatar mientras ondeaba una bandera arcoíris de paz que hace alusión al respeto por la comunidad LGTBI, en pleno partido Portugal vs Uruguay.

Esto ocurrió el pasado lunes, cuando Ferri, futbolista y activista italiano, por fin logró saltar al césped e intervenir en un partido del Mundial Qatar 2022, acción que habría intentado completar en otros juegos del gran evento deportivo.

Los espectadores e incluso los miembros de las selecciones no sólo lo veían con asombro, sino también se preguntaban qué le pasaría o cuáles serían las consecuencias de su acto de reivindicación social en Qatar.

Mensaje al mundo: el “Superman” Mario Ferri, fue detenido en Qatar

El activista italiano fue llevado a las dependencias policiales y detenido en un calabozo de Doha, pero no por mucho tiempo ya que, según explicó en una entrevista en El món a RAC1 con Jordi Basté, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue a ayudarlo.

“Vino personalmente a ayudarme, tuve muchos problemas con la policía, pero Infantino apareció y arregló la situación”, declaró el protagonista de la escena en Qatar.

¿Por qué el presidente de la FIFA ayudó al activista?

Infantino ha recibido duras críticas desde mucho antes del comienzo del Mundial, donde lo acusan de claudicar las exigencias para evitar mensajes de reivindicación social en Qatar.

“Quería enviar un mensaje al mundo, han podido impedir que lo hicieran los capitanes, pero no han podido conmigo” detalló Mario Ferri.

“La FIFA no considera que mis símbolos sean violentos, era un mensaje de paz. Quería enviar un mensaje al mundo”, añadió Ferri, defendiendo su acción en el país de Qatar, donde la homosexualidad está prohibida por las leyes y han restringido toda muestra de apoyo al colectivo LGTBI durante el evento deportivo.

Mario Ferri se salvó de pasar hasta seis meses de cárcel en Qatar

El futbolista y activista italiano es conocido por intervenir en otros mundiales con mensajes de paz y unidad, pero según las leyes del país, esto podría haber significado algunos meses de cárcel en Qatar. Sin embargo, Ferri detalló que no hubo consecuencias graves gracias a la ayuda de Gianni Infantino.

“Tras la invasión, no pasó nada. La policía pidió mis documentos, me trató muy bien, y de repente apareció Infantino. Él me dijo: ‘por qué lo hiciste aquí, podías en la Serie A, en la Champions, y por qué siempre tú? Basta, estás loco. Enhorabuena por el mensaje, pero no puedes desafiarlos así. No sé cómo ayudarte, pero espera, tengo una idea’”.

Según Ferri, el presidente de la FIFA habló con las autoridades de Qatar y llegó a un acuerdo: el único castigo sería expulsarle de todos los estadios del Mundial, sin otras consecuencias legales. Sin embargo, el activista italiano no piensa parar, declarando: “Quiero entrar en otro partido vestido como un jeque. Sería histórico”.

