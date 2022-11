Gaby Espino y Aleska Génesis desatan escándalo en redes sociales

(TELEMUNDO ATLANTA).- Las actrices Gaby Espino y Aleska Génesis han desatado un tremendo escándalo al lanzarse acusaciones en redes sociales que involucran a Miguel Mawad, exnovio de ambas.

La también presentadora televisiva Gaby Espino publicó un video el lunes donde denunció que las hermanas Castellanos, entre ellas Aleska, buscaban que su cuenta de Instagram fuese cerrada, para lo que habrían contratado al ‘influencer’ Yao Cabrera, a quien Gaby Espino calificó como un “hacker” quien presuntamente recibió 25 mil dólares para lograr el objetivo.

“Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la que no estoy acostumbrada, porque los que me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya que exponen una versión públicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia”, escribió Gaby Espino en el post, que acompañó con imágenes de Yao Cabrera.

A su vez, agregó: “Pero ya llegué al límite, porque se están metiendo con mi comunidad de social media que a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear. Quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA y responsabilizar a #YaoCabrera Influencer/hacker, quien financiado por las hermanas Castellanos, está intentando clausurar mi cuenta de Instagram. Si algo pasa con esta cuenta de Instagram @gabyespino, el responsable es el señor #YaoCabrera, contratado por las hermanas Castellanos. Hay pruebas de absolutamente todo, y como les dije, está siendo manejado por mis abogados”.

Después de la acusación, las hermanas Castellanos también se pronunciaron y negaron la versión de Gaby Espino, además de que responsabilizaron del escándalo a Miguel Mawad.

Aunque no mencionó el nombre de Gaby Espino, Aleska Génesis difundió un video en la misma red social donde manifestó: “Me entristece ver cómo las personas caemos sin darnos cuenta en el juego de este manipulador, donde muchos de sus actos han sido públicos y he recibido agresiones físicas, amenazas, acoso psicológico y cibernético. En esta oportunidad, como él se ha quedado sin argumentos y se ha demostrado que es un mitómano, está usando la imagen de su actual pareja para desacreditarme y acusarme de un hecho sin sentido, tratando de desviar la atención, otra vez”.

En la grabación, Aleska Génesis admitió que sí sabe quién es Yao Cabrera, pero aseguró que es un “estafador”. Sobre esto, acotó. “Ese tal Yao estuvo buscándome hace varios meses para ofrecerme sus servicios de influencer y me di cuenta de que todo era una estafa porque le escribía a las personas usando mi imagen para decir que él verificó mi cuenta y llevaba el manejo de mis redes sociales y así estafarme”.

Añadió: “Por eso tuve mis diferencias con él, porque le dejé saber que era un estafador y un mentiroso. No me sorprende que él esté ahorita junto a mi ex inventando todo esto porque ya no sabe de qué culparme. Señores, a mí no me interesa cerrarle la cuenta a nadie, ¿para qué... qué gano yo con eso? Ni siquiera a él con todas las porquerías que ha publicado”.

Por último, la modelo mencionó: “Es muy triste cómo personas siguen cayendo en esto y se prestan para este tipo de show que él mismo organiza. Yo no quiero especular, pero tampoco me extrañaría que ella estuviera pasando por lo mismo que yo pasé y que esté actuando bajo amenazas de este psicópata enfermo o, lamentablemente, ella sí se está prestando para esto, para hacer esta acusación pública sin pruebas, la cual tendrá que demostrar legalmente”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.