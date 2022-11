Debido al rechazo de los hinchas, este Mundial sería el último para ‘Tata’ Martino como entrenador de México

El entrenador de México dejará su cargo al final del Mundial Qatar 2022 y regresará a su país natal para pasar tiempo con su familia.

Según el medio mexicano Récord, el exfutbolista de 60 años, Gerardo “Tata” Martino dejará de dirigir a la selección mexicana, ya que el equipo de México está a punto de ser eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1978.

Al parecer, la Federación Mexicana estaba interesada en prolongar el contrato de Martino después de la Copa del Mundo, con interés en que se hiciera cargo del equipo en la próxima fase final.

Pero, se cree que el estancamiento y mal rendimiento del equipo mexicano en Qatar, además del rechazo de los hinchas, ha enfriado el interés de la Federación en buscar otro acuerdo con Martino.

México siendo último equipo en el Grupo C, no ha logrado imponerse en Qatar, no ha marcado goles y solo cuenta con 1 punto en la tabla de clasificación.

Tras un primer partido frente a Polonia que terminó en empate 0-0, el equipo mexicano se enfrentó a Argentina y perdió en un 2-0, victoria que dio la asistencia necesaria para que la Albiceleste se situara como segunda del Grupo C.

De esta forma, estando al borde de la eliminación, México necesitará una victoria de Argentina sobre Polonia, así como un amplio margen de victoria contra Arabia Saudita el miércoles, para lograr pasar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

El Tata Martino renuncia afrontando el repudio de los hinchas mexicanos

Además de afrontar las críticas y el descrédito de la prensa mexicana, el entrenador del conjunto azteca también ha tenido que enfrentarse a fuertes acusaciones por parte de los hinchas mexicanos, quienes esperaban un mejor desempeño de su equipo en la Copa del Mundo.

Asimismo, las críticas también han venido de otros exfutbolistas como Hugo Sánchez, quien emitió fuertes comentarios acerca del trabajo del entrenador, afirmando que está más interesado en el dinero que en el éxito deportivo de México.

Sánchez quien en el 2000 fue declarado por la IFFHS como el mejor futbolista mexicano del siglo XX, comentó:

“Nada nos gustaría más que la selección llegue lejos y haga un papel histórico, pero como se ve el manejo del “Tata” Martino, en lugar de venir de menos a más, vamos de menos a menos y la realidad es que estamos en una posición que no despierta mucha ilusión”.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.