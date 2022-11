El desgarrador mensaje de la hija de Jason Frank, el Power Ranger verde que se quitó la vida

(TELEMUNDO ATLANTA).- Con un desgarrador mensaje, Jenna Frank se despidió de su padre Jason David Frank, quien interpretó al Power Ranger verde en la aclamada serie televisiva de la década de 1990 y quien se quitó la vida recientemente.

“Querido papá. Nunca pensé que vería este día... Especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo”, expresó la joven de 18 años en una publicación en Instagram que acompañó con varias fotografías junto a quien fuera una de las principales estrellas de la serie Power Rangers que logró fama mundial.

“Hicimos todo juntos, literalmente. Viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos. Estoy tan, tan rota... Te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí”, manifestó en el conmovedor mensaje Jenna, quien en mayo concluyó sus estudios de ‘high school’.

En la dedicatoria, agregó: “Te amo más de lo que podría describir. Eres la luz de mi mundo. La razón por la que me esfuerzo tanto. Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama. Ver el impacto que tuviste en el mundo me hace la persona más feliz del mundo. Ahora eres mi ángel guardián más grande. Te amamos hasta que nos volvamos a encontrar”.

La semana pasada se confirmó que el actor se suicidó a sus 49 años en un hotel en Texas. Su esposa Tammie, de quien se especuló que se estaba divorciando, escribió en Instagram: “La pérdida de mi alma gemela. ¡Jason, no puedo seguir sin ti! ¡Eres mi mundo! Sí, tuvimos nuestras luchas como cualquier matrimonio. Pero hace meses ambos acordamos que valía la pena salvarlo. Conversaciones profundas, vulnerabilidad, perdón de ambas partes. Estoy profundamente perdida, herida y completamente destruida. Perdí a mi único y verdadero amor. Soy tu ‘polvorita’ para siempre, bebé… hasta que estemos juntos de nuevo”.

