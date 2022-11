Balenciaga en problemas: Kim Kardashian rompe el silencio y pone en duda su relación con la marca

La semana pasada, la marca de moda francesa, Balenciaga, se vio en la obligación de disculparse, suspender y eliminar una campaña publicitaria en la que mostraban a niños posando con accesorios de sadomasoquismo.

Los anuncios de la errática campaña Balenciaga Objects incluían niños con osos de peluches vestidos con arneses y otros implementos que aludían a la pornografía infantil. Además, se descubrió que en otra campaña también hacía alusión al tema a través de unos documentos de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Tras el grave escándalo de Balenciaga, varios días de polémica y señalamientos en contra de diversas celebridades, Kim Kardashian finalmente emitió su opinión sobre la controversial campaña, además de cuestionarse sobre su relación con Balenciaga.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre la campaña de Balenciaga?

Durante la polémica, la modelo recibió millones de comentarios con críticas que expresaban el descontento por permanecer en silencio a pesar de lo sucedido con la casa de modas. Sin embargo, poco después Kim Kardashian emitió su opinión públicamente a través de Twitter:

“He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan sorprendido ni indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto…” publicó la modelo y empresaria de Estados Unidos.

“Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la mayor consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener lugar en nuestra sociedad, punto”.

“Aprecio la eliminación de Balenciaga de las campañas y la disculpa”, continuó Kardashian. “Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder”.

“En cuanto a mi futuro con Balenciaga, actualmente estoy reevaluando mi relación con la marca, basándola en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y las acciones que espero verlos tomar para proteger a los niños”, comentó.

La denuncia millonaria a los “responsables” del escándalo de Balenciaga

Aunque Kardashian no detalló la explicación que le dieron desde Balenciaga, rápidamente los usuarios hicieron sus propias deducciones: la marca alegó ignorancia y culparon de todo al diseñador del escenario y a la compañía de producción que encabezaron la campaña Balenciaga Objects.

De hecho, este fin de semana Balenciaga presentó una demanda en un tribunal de Nueva York en contra la productora North Six, el escenógrafo Nicholas Des Jardins y su empresa homónima, donde exigían una indemnización de 25 millones de dólares por los daños causados.

¿Por qué Balenciaga no está en Twitter? ¿Fueron bloqueados?

Muchos internautas dedujeron que Twitter habría bloqueado a Balenciaga tras la campaña que fue considerada como “indignante” y que “promovía abiertamente la pornografía infantil”.

Sin embargo, así como otras celebridades y empresas, la casa de modas francesa habría desactivado su cuenta un poco antes del escándalo. Se cree que el motivo fue por problemas e inconformidad con el nuevo propietario de la red social, Elon Musk.

Tal vez podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.