Danny Ocean envía mensaje por tiroteo al culminar su concierto

(TELEMUNDO ATLANTA).- El famoso reguetonero Danny Ocean envió un mensaje a sus fanáticos luego de que se registrara un tiroteo mortal cerca de donde ofreció un concierto en México.

Cuando el artista venezolano terminó su espectáculo el viernes en la Plaza Monumental de Morelia, en México, se escuchó una balacera, lo que preocupó a los fanáticos e incluso a Danny Ocean, quien posteriormente se refirió al suceso a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“No entiendo por qué suceden estas cosas si venimos con un mensaje de amor. No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes, mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento por cada rincón de México”, escribió el intérprete de ‘Me rehúso’ en Twitter.

El periódico local El Universal reseñó que, según versiones de algunos testigos, unos hombres armados balearon a unas personas que estaban en unas camionetas estacionadas cerca del recinto donde se presentó Danny Ocean. La balacera dejó un muerto y ocho heridos, acotó el mencionado diario, que no ofreció mayores detalles del suceso.

El diario Quadratin, que mencionó que los heridos serían cuatro, indicó que la Policía de Morelia detuvo a un hombre como supuesto sospechoso de la balacera, pero acotó que 12 horas más tarde aún no había sido llevado al Ministerio Público porque estaba siendo atendido en un centro de salud.

En una publicación en Instagram donde Danny Ocean se refirió al “enfrentamiento”, algunos usuarios comentaron: “Fue el mejor concierto y es cierto, todos fuimos con un plan de disfrutar y relajarnos, pero por gente externa tuvimos que correr para estar bien cuando veníamos de un lugar sano y seguro, por otros tenemos que cuidarnos. Gracias por ayudar a tus fans, te queremos”, “Te amamos Danny. Desafortunadamente, la inseguridad nos está ya rebasando”, “Definitivamente esto es algo que no está en tus manos o relacionado con tu concierto, solo fue en el momento y lugar, esto es una triste realidad de México”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.