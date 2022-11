Murió el reconocido actor mexicano Héctor Bonilla y revelaron epitafio que él mismo escribió

(TELEMUNDO ATLANTA).- El célebre actor mexicano Héctor Bonilla murió a sus 83 años, según confirmaron el viernes sus familiares en un comunicado publicado en Twitter.

“Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla”, anuncié el comunicado enviado también a medios de comunicación mexicanos.

Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos. pic.twitter.com/88CLHo3dk6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 25, 2022

El mensaje indicó que el primer actor Héctor Bonilla “murió en casa en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”.

A su vez, el comunicado mencionó: “Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su partida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió”.

Siento mucho la partida del gran actor Héctor Bonilla. Mi más sentido pésame a su familia.#HéctorBonilla #labonitavecindadvirutal pic.twitter.com/yTN4qS6oHI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) November 26, 2022

Al finalizar el mensaje, compartido en la cuenta en Twitter de Fernando Bonilla, también se reveló que el propio Héctor Bonilla escribió años atrás su propio epitafio, el cual decía: “Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.

De acuerdo con diarios locales como Debate y El Financiero, Héctor Bonilla destacó en el cine, teatro y televisión al punto de convertirse en uno de los actores más respetados del país azteca. Su rol en el largometraje ‘Rojo Amanecer’, dirigido por Jorge Fons, lo consagró en el cine.

Q.E.P.D. el gran Héctor Bonilla, un actor emblemático, disciplinado, ejemplar, fuente de inspiración para generaciones de jóvenes deseando estudiar y dedicarse al oficio de los escenarios. Grande don Héctor. Deja una huella entrañable. Mis condolencias para su familia. 🎭🙏🌹 pic.twitter.com/f0royCEw8j — Eduardo España (@laloespana) November 25, 2022

Tras informarse el deceso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escribió en Twitter: “Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos”.

La actriz Florinda Meza comentó en la misma red social: “Siento mucho la partida del gran actor Héctor Bonilla. Mi más sentido pésame a su familia”, mientras que el actor Eduardo España manifestó: “Q.E.P.D. el gran Héctor Bonilla, un actor emblemático, disciplinado, ejemplar, fuente de inspiración para generaciones de jóvenes deseando estudiar y dedicarse al oficio de los escenarios. Grande don Héctor. Deja una huella entrañable. Mis condolencias para su familia”.

