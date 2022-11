Jennifer López reaparece en Instagram y sorprende con noticia

(TELEMUNDO ATLANTA).- Luego de que la cantante Jennifer López se convirtiera en tendencia mundial esta semana por eliminar todo su historial en Instagram, reapareció en la misma red social con una enorme noticia: tendrá disco nuevo.

El misterio detrás del borrado masivo de sus publicaciones se ha esclarecido, y fue la misma artista de 53 años quien el viernes anunció en un post en Instagram su próximo álbum musical.

“Esta soy yo… ahora”, escribió Jennifer López en la descripción de un corto video promocional donde informó que su venidero disco será una versión nueva del que lanzó hace dos décadas titulado ‘Esta soy yo… entonces’ (‘This is me… then’).

La publicación también indicó que el álbum saldrá a la venta en 2023 y contendrá 13 canciones, una de ellas al parecer dedicada a su esposo Ben Affleck, ya que se titula ‘Dear Ben Pt. II’ (Querido Ben parte II). Sobre esto vale la pena recordar que en noviembre de 2002 se dijo que las canciones ‘Baby I Love U’ y ‘I’m Glad’, de aquel disco de la ‘Reina de Bronx’, estaban inspiradas en Ben Affleck, de quien se separó dos años más tarde.

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, la culminación de lo que soy como persona y artista. La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me sucedió en el camino, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que se estaba escondiendo de todos”, había contado previamente la también actriz a la revista ‘Vogue’.

Jennifer López y el actor Ben Affleck se casaron en agosto en la finca de 87 acres que el otrora intérprete de Batman posee cerca de Savannah, en Georgia. El extravagante evento significó el segundo de una celebración de boda de tres días que empezó un viernes y culminó un domingo, con la presencia de familiares, amigos y celebridades de alto perfil, reseñó Fox News en aquel entonces.

