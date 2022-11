Mueren 2 hermanos, de 6 y 4 años, tras caer en estanque congelado

PALATINE, Illinois, EE.UU. (AP) — Dos hermanos murieron después de caer a un estanque helado mientras visitaban a su abuela en un suburbio de Chicago, dijeron autoridades y familiares.

Horas después de que los bomberos de Palatine sacaran a los niños del estanque el miércoles por la tarde, ambos jóvenes murieron en hospitales locales, dijo la policía. La oficina del médico forense del condado Cook identificó a los niños como Romalice Brooks, de 6 años, y Ro’Siah Brooks, de 4.

Sus causas de muerte seguían bajo investigación el viernes por la mañana, dijo Johnnie Kearney, investigador de la oficina del médico forense.

Los familiares dijeron que los niños eran hermanos. Su madre, Teghan Ivy, dijo que sus hijos estaban visitando a su abuela con ella el miércoles. Ivy dijo que estaba adentro cuando escuchó a sus hijos gritar su nombre y miró para verlos luchando en las aguas heladas del estanque.

Ivy dijo que trató de salvar a sus hijos, pero también se cayó a través del hielo y no pudo alcanzarlos.

“Yo los escuché, ‘¡Mami! ¡Mami!’ Y salí. Hice lo único que sabía hacer. Me quité los zapatos y me subí a ese hielo y traté de conseguirlos. No llegué a ellos”, dijo Ivy a WLS-TV. “El hielo se rompió y yo también caí”.

Ambos niños estuvieron sumergidos durante casi 20 minutos antes de que los buzos de rescate sacaran a los jóvenes inconscientes del estanque, informó la estación.

Los familiares de los hermanos ahora están recaudando dinero para su entierro a través de una campaña de GoFundMe que tiene como objetivo recaudar $15,000.