Ex esposo dispara fatalmente a 2, hiere a 2 en casa de Houston durante una celebración del Día de Acción de Gracias

HOUSTON, TEXAS (AP) — Un hombre que se cree que era el excónyuge de una victima, ingresó a una casa en el área de Houston y le disparó a cuatro personas que celebraban el Día de Acción de Gracias, matando a dos e hiriendo a otras dos el jueves por la noche.

Una mujer y un hombre fueron declarados muertos en la escena. Un segundo hombre estaba en estado crítico y un niño de 15 años estaba en condición estable en un hospital, dijo la subdirectora del Departamento de Policía de Houston, Patricia Cantú.

La policía no identificó al sospechoso y no se realizó un arresto de inmediato, pero Cantú dijo que se creía que el tirador era el ex cónyuge de la mujer que fue asesinada.

“Las familias estaban celebrando, acababan de terminar de comer. El sospechoso, que se sabe que es el ex esposo de la mujer fallecida, entró por la puerta trasera y comenzó a disparar contra las personas dentro de la casa”, dijo Cantú.

“Había otras cuatro personas dentro de la casa. Tan pronto como escucharon los disparos, corrieron a las habitaciones por seguridad”, dijo Cantú. “El sospechoso disparó múltiples rondas e incluso recargó su arma en la escena”.

El tiroteo fue un “incidente doméstico”, dijo Cantú.

Se invitó a amigos a la cena y la policía no estaba segura de si las víctimas eran parientes o de quién era el dueño de la casa, dijo Cantú.